Corte Suprema evaluará si decreto de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional

La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará la constitucionalidad del decreto con el que el presidente Donald Trump busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio vigente desde hace más de 150 años, consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución.

La decisión del máximo tribunal llega después de que varios jueces federales bloquearan la orden ejecutiva, prevista para entrar en vigor el 19 de febrero, y que un magistrado calificó de “manifiestamente inconstitucional”.

Se trata del juez de distrito John Coughenour, en Washington, que comentó a la prensa: “Llevo más de cuatro décadas en la magistratura y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este”.

¿Qué pretende Trump con el decreto?

El decreto firmado por Trump el 20 de enero, el mismo día de su regreso a la Casa Blanca, prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres se encuentren en situación irregular o temporal, o cuyo padre no sea ciudadano ni residente permanente. La medida afectaría también a hijos de personas con visados de estudiante, trabajo o turismo.

A pesar de que el tribunal supremo limitó el 27 de junio la capacidad de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del Ejecutivo, evitó entonces pronunciarse directamente sobre la constitucionalidad de la orden, cuestión que ahora será objeto de revisión.

La defensa del gobierno sostiene que el decreto responde a necesidades urgentes. En un escrito dirigido a la Corte, el fiscal general de Trump, John Sauer, sostuvo que “la concesión errónea de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros en situación ilegal ha causado un daño sustancial a Estados Unidos”.

Organizaciones se mostraron en contra:

Pero las organizaciones civiles han combatido el decreto desde el primer día. Para Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, la esperanza es que el Supremo “derogue esta orden perjudicial de una vez por todas”.

Recordó que “los tribunales federales de todo el país han rechazado sistemáticamente los intentos del presidente Trump de eliminar esta protección constitucional fundamental”. Y alertó que “privar a cualquier niño nacido en Estados Unidos de su ciudadanía sería devastador y profundamente cruel”.

El principio de ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar del orden constitucional desde 1868. Su futuro, ahora, queda en manos de una Corte Suprema con mayoría conservadora: de sus nueve magistrados, seis comparten esa orientación ideológica, y tres de ellos fueron nombrados por Trump durante su primer mandato.