Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente

La muerte de la guardia nacional Sarah Beckstrom, de 20 años, en un una “emboscada” cerca de la Casa Blanca, provocó el anuncio más radical del presidente Donald Trump en materia migratoria en lo que va de su segundo mandato.

A 24 horas del tiroteo en Washington, el mandatario dijo que “suspenderá permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, en una publicación en redes sociales, en la que terminó deseando un “feliz Día de Acción de Gracias” a sus compatriotas.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles, cuando un hombre de nacionalidad afgana abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional, que patrullaban en Washington como parte del dispositivo federal desplegado por Trump en ciudades gobernadas por demócratas para combatir, lo que considera, una ola de “delincuencia violenta y desenfrenada”.

Otro soldado, Andrew Wolfe, de 24 años, “lucha por su vida” y el presunto agresor se encuentra en estado crítico. Aún así, el mandatario insiste en aplicar técnicas de migración a la inversa con todo aquel que "no sea compatible con la civilización occidental". Además, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, anunció que revisarán el estado migratorio de residentes permanentes de una lista de 19 países, en los que se incluye a Afganistán, Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania.

Nuevos detalles sobre el tiroteo:

La fiscal de la ciudad, Jeanine Pirro, identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, que vivía junto a su esposa y sus cinco hijos en el estado de Washington y viajó en un vehículo particular hasta la capital.

Ya en Washington abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades aún no tienen indicios sobre qué pudo haber motivado el ataque. Sin embargo, el presidente Trump sugirió que "este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos".

Organizaciones hacen un llamado a no estigmatizar a la población migrante:

Información de inteligencia añadió contexto al perfil del acusado. El director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que Lakanwal había sido parte de un comando respaldado por Estados Unidos que combatió a los talibanes y que llegó al país gracias a un programa de evacuación.

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que el afgano entró al país sin someterse a una supervisión real, debido a las “políticas de asilo laxas”, tras la retirada militar de Afganistán, ahora en poder de los talibanes.

AfghanEvac —organización que gestiona el reasentamiento de afganos— contradijo su versión y sostuvo que las persona que ingresaron bajo este tipo de programas pasaron por “algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos” del mundo.

Lakanwal solicitó asilo durante el mandato de Biden, pero obtuvo su aprobación en la administración Trump. Shawn VanDiver, presidente de la ONG insistió en que “el acto aislado y violento de este individuo no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”.