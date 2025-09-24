CANAL RCN
La apuesta tecnológica con la que Costa Rica busca hacerle frente al narcotráfico

Los narcotraficantes pasan por Costa Rica en su recorrido para llegar a Estados Unidos.

Costa Rica.
Costa Rica. Foto: Freepik.

AFP

septiembre 24 de 2025
09:55 p. m.
Este miércoles 24 de septiembre, el Gobierno de Costa Rica puso en marcha unos escáneres con inteligencia artificial que pueden inspeccionar contenedores.

Los escáneres fueron ubicados en los dos principales puertos del país: Caldera y terminal Gastón Kogan Kogan en Moín. La idea es que estas herramientas ayuden a frenar el narcotráfico que pretende llegar a Europa y Estados Unidos.

Donación de Estados Unidos

Para la puesta en marcha, Costa Rica recibió una donación cercana a los 20 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Los escáneres permiten mostrar la estructura interna y las densidades de las cargas de los contenedores de manera precisa.

“La misión es luchar cotidianamente contra el escarnio del narcotráfico, tanto a nivel internacional como dentro de nuestra propia casa”, destacó el presidente Rodrigo Chaves tras la presentación de los dispositivos en el puerto de Caldera.

Las ventajas de los escáneres

El mandatario afirmó que estas herramientas serán un antes y después de la seguridad portuaria en el país centroamericano. Además, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó que los escáneres son de última generación.

“Evitar la exportación de droga escondida en contenedores con frutas y otros productos tanto Europa como a los Estados Unidos”, enfatizó el ministro.

Costa Rica es un país que queda ubicado en la ruta que manejan las estructuras narcotraficantes provenientes de Sudamérica y México; que buscan penetrar en Estados Unidos.

El impacto de las estructuras ha tenido consecuencias en la seguridad. Si bien era catalogado como el país más seguro de Centroamérica, en 2024 cerró con una tasa del 16.6 en materia de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, las autoridades le han puesto la lupa al narcotráfico. Muestra de ello es que entre 2022 y 2024, se incautaron 81 toneladas de droga. Solamente Panamá lo superó en la región.

