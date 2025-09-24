CANAL RCN
VIDEO I Emmanuel Macron quedó atrapado en una caravana de Donald Trump y tiene que llamarlo

El presidente de Francia protagonizó una inquietante escena al quedar atrapado en una caravana en la calle.

Foto: Captura pantalla IG @brutoofficiel
septiembre 24 de 2025
08:29 a. m.
Las redes sociales se han conmocionado a raíz de un reciente incidente en el que el presidente de Francia tuvo que verse detenido en medio del tráfico por darle prioridad a una caravana del presidente Donald Trump, en Nueva York.

Ante el inédito hecho, los internautas no han dudado en manifestar su asombro al observar la labor que llevaron a cabo los policías que no permitieron el paso del presidente.

"Nunca habíamos vivido algo así": El pánico se apodera del régimen de Maduro por tensión con EE. UU.
"Nunca habíamos vivido algo así": El pánico se apodera del régimen de Maduro por tensión con EE. UU.

Macron quedó detenido en una caravana de Donald Trump

Como un hecho inédito, así quedó registrado el instante en el que Macron tuvo que detenerse en la calle para darle prioridad a una comitiva del presidente Donald Trump. Esta eventualidad se presentó en el marco de la Asamblea General de la ONU en donde diferentes mandatarios se encuentran en la ciudad.

Sin embargo, el momento llamó más aún la atención cuando Macron decidió sacar su teléfono móvil para realizar una llamada telefónica al presidente de Estados Unidos y comentarle la complicada situación de movilidad que se encontraba viviendo mientras se dirigía hacia la embajada de Francia junto a diez personas más.

Pese a los esfuerzos por tratar de salir del atasco, se observa al agente explicando, de manera paciente, las razones por las que no podía permitir su paso por la calle a raíz del paso de la comitiva.

¿Cómo estás? Sabes, estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti, afirmó Macron en la presunta llamada a Trump.

EE. UU. lanza tres sondas para mejorar la predicción del clima espacial
EE. UU. lanza tres sondas para mejorar la predicción del clima espacial

Reacciones al incidente de Macron en Nueva York

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que un gran número de periodistas y paparazzis se reunieron alrededor del mandatario para filmar lo que estaba sucediendo mientras que algunas de las personas de su seguridad emitieron una sonrisa leve por lo sucedido.

Finalmente, el momento generó que algunos ciudadanos decidieran acercarse al presidente para tomarse varias fotografías mientras documentaban el inédito encuentro por las calles neoyorquinas.

