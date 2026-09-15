CANAL RCN
Internacional

"El vertedero de basura más grande del mundo": crisis en el Everest por acumulación de basura

La montaña más alta del mundo está siendo catalogada como "el vertedero de basura más grande del mundo".

Crisis en el Everest por acumulación de basura.
Foto: National Geographic

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
12:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carpas abandonadas, cilindros de oxígeno, latas, equipos rotos y cientos de residuos son el pan de cada día en el Monte Everest, la montaña más alta del mundo y lugar que reúne a miles de senderistas que intentan conquistar la 'cima del mundo'.

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?
RELACIONADO

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?

Según National Geographic, cada temporada más de 600 personas intentan alcanzar la cima del Everest en las pocas semanas del año donde el clima permite realizar la escalada. Una de las principales problemáticas es la masificación que se está presentando en este lugar, ya que, además de la cantidad de turistas que quieren completar la hazaña, existen guías y cocineros que se multiplican por cada persona que quiere escalar la montaña; incluso, debido a la cantidad de personas, en algunos momentos se crean atascos de personas que deben esperar en fila bajo temperaturas extremas para poder avanzar.

"El vertedero de basura más grande del mundo"

Escalar el Monte Everest no significa solo subir y descender en un día; cientos de aventureros tienen que aclimatarse a las condiciones del lugar durante varias semanas y de esta manera es que se generan kilos de basura al día. Tanques de oxígeno, tiendas de campaña, envases de comida y hasta excremento humano es lo que se encuentra en los diferentes campamentos que hay antes de llegar a la cima.

Además del terrible daño que toda la cantidad de basura está generando al medio ambiente, el riesgo a la salud pública de los habitantes del sector es uno de los problemas que más aqueja a la zona, ya que, por ejemplo, la cuenca que hace parte del parque nacional provee agua a las comunidades que rodean la montaña.

CEO de Anthropic pide reducir ritmo del desarrollo de la IA para prevenir riesgos graves
RELACIONADO

CEO de Anthropic pide reducir ritmo del desarrollo de la IA para prevenir riesgos graves

Medidas para mitigar el incremento de basura en el Everest

Un video publicado recientemente en redes sociales del campamento VI de la montaña, ha puesto una vez más la mira en la problemática de la basura. Autoridades locales han intentado establecer normas para que los escaladores bajen la basura, además de implementar contenedores, pero solo funcionan en un tramo del recorrido, por lo que el problema sigue en el lugar.

Trabajadores locales han manifestado la dificultad, tanto logística como física, que supone realizar recolección de basura, por lo que una de las principales soluciones sigue siendo educar a los visitantes sobre la importancia de no dejar residuos durante todo el camino, tanto de ida como de vuelta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alex Saab

Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos: esta es la condena que podría pagar

El Salvador

El Salvador dicta por primera vez cadena perpetua por feminicidio

Washington

Organizaciones globales analizaron el rol de la mujer en la transformación de América Latina en EE. UU.

Otras Noticias

JEP

JEP podría llamar a versión libre a la excongresista Sandra Ramírez por casos de reclutamiento forzado

Hasta el momento, la ponencia de la magistrada Lily Rueda para llamar a versión libre a la excombatiente contaría con tres votos a favor.

Bancolombia

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas

Bancolombia amplió su red de corresponsales y ahora permite retirar dinero en más de 300 tiendas Ísimo. Conozca cómo funciona y cuánto puede sacar.

Tecnología

¡Atención, gamers! Marvel´s Wolverine ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5

Liga BetPlay

¡Se movió la tabla de la Liga BetPlay 2026 II y hay un nuevo colero! ¿Quién es?

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?