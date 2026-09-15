JEP podría llamar a versión libre a la excongresista Sandra Ramírez por casos de reclutamiento forzado

Con ponencia de la magristrada Lily Rueda, la JEP decidirá si llama o no a rendir versión libre a la exsenadora y firmante de Paz, Sandra Ramírez, en el marco de la investigación del caso 07 sobre reclutamiento forzado.

Esto quiere decir que Ramírez debería dar explicaciones sobre los señalamientos en su contra por el presunto reclutamiento al que habría sometido a múltiples niñas en las filas de las Farc.

Ponencia tendría tres votos a favor

Cabe señalar que es la primera vez que la excombatiente, quien fue una de las más poderosas figuras de la extinta guerrilla, comparece formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según conoció Noticias RCN, habría tres votos a favor de la ponencia que llamaría a rendir versión libre a Sandra Ramírez.

Los señalamientos en contra de Sandra Ramírez

En este momento, la JEP tiene documentados más de 18.700 casos de reclutamiento forzado cometidos durante décadas por parte de la guerrilla de las Farc.

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Vanessa García y Daisy Guanaro han sido dos de las voces más fuertes en representación de las víctimas de las Farc y fueron quienes se atrevieron a contar ante la JEP lo que les habría hecho vivir Sandra Ramírez.

Los testimonios apuntan a que Ramírez habría sido la encargada de poner a las niñas reclutadas a disposición de los comandantes de la guerrilla para que fueran abusadas.