Cristina Kirchner señalada como “principal receptora” de sobornos en megajuicio de corrupción en Argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue señalada este jueves como la “principal receptora” de los presuntos sobornos entregados por empresarios a funcionarios entre 2003 y 2015, según la acusación en el megajuicio por corrupción que inició a comienzos de noviembre.

La causa involucra a la exmandataria y a otros 85 exfuncionarios y empresarios, acusados de conformar una trama para obtener contratos de obra pública mediante pagos ilegales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La acusación contra Kirchner

De acuerdo con la investigación, los empresarios entregaban paquetes de dinero a emisarios del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como máxima referente de la estructura, habría sido la principal beneficiaria.

“Las dos partes obtenían beneficios”, sostuvo el tribunal, al explicar que los empresarios aseguraban regalías mientras los funcionarios públicos se enriquecían y garantizaban la continuidad del esquema. Las audiencias se realizan de manera virtual, con Kirchner participando desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por otro caso de corrupción.

Los cuadernos como prueba

La causa, conocida popularmente como “cuadernos”, se basa en las anotaciones de un chofer del Ministerio de Obras Públicas que registró durante años fechas, direcciones, entregas y montos de dinero.

Aunque la defensa de Kirchner cuestionó la validez de esos apuntes y los calificó de adulterados, pericias caligráficas confirmaron la intervención de más de una persona en las anotaciones. En la audiencia de este jueves se leyó el descargo de la expresidenta, quien negó “de manera categórica” haber integrado una asociación ilícita y denunció que el proceso constituye una persecución política en su contra.

La justicia ordenó además la incautación de 480 millones de dólares en bienes y activos pertenecientes a Kirchner, su familia y otros coacusados, como reparación del daño causado al Estado en otro expediente de corrupción. El juicio, que actualmente se desarrolla con dos audiencias semanales, se espera que pase a etapa presencial en los próximos meses.