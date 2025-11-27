CANAL RCN
Internacional

Cristina Kirchner señalada como “principal receptora” de sobornos en megajuicio de corrupción en Argentina

La causa involucra a la exmandataria y a otros 85 exfuncionarios y empresarios, acusados de conformar una trama para obtener contratos de obra pública.

Claves para entender por qué condenaron a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner
Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

noviembre 27 de 2025
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue señalada este jueves como la “principal receptora” de los presuntos sobornos entregados por empresarios a funcionarios entre 2003 y 2015, según la acusación en el megajuicio por corrupción que inició a comienzos de noviembre.

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa
RELACIONADO

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa

La causa involucra a la exmandataria y a otros 85 exfuncionarios y empresarios, acusados de conformar una trama para obtener contratos de obra pública mediante pagos ilegales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La acusación contra Kirchner

De acuerdo con la investigación, los empresarios entregaban paquetes de dinero a emisarios del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como máxima referente de la estructura, habría sido la principal beneficiaria.

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar
RELACIONADO

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar

“Las dos partes obtenían beneficios”, sostuvo el tribunal, al explicar que los empresarios aseguraban regalías mientras los funcionarios públicos se enriquecían y garantizaban la continuidad del esquema. Las audiencias se realizan de manera virtual, con Kirchner participando desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por otro caso de corrupción.

Los cuadernos como prueba

La causa, conocida popularmente como “cuadernos”, se basa en las anotaciones de un chofer del Ministerio de Obras Públicas que registró durante años fechas, direcciones, entregas y montos de dinero.

Aunque la defensa de Kirchner cuestionó la validez de esos apuntes y los calificó de adulterados, pericias caligráficas confirmaron la intervención de más de una persona en las anotaciones. En la audiencia de este jueves se leyó el descargo de la expresidenta, quien negó “de manera categórica” haber integrado una asociación ilícita y denunció que el proceso constituye una persecución política en su contra.

Tras ser expulsado de una fiesta, hombre regresó con escopeta en mano y disparó contra uno de los asistentes
RELACIONADO

Tras ser expulsado de una fiesta, hombre regresó con escopeta en mano y disparó contra uno de los asistentes

La justicia ordenó además la incautación de 480 millones de dólares en bienes y activos pertenecientes a Kirchner, su familia y otros coacusados, como reparación del daño causado al Estado en otro expediente de corrupción. El juicio, que actualmente se desarrolla con dos audiencias semanales, se espera que pase a etapa presencial en los próximos meses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Diosdado Cabello

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

Londres

Falleció reconocida diseñadora de modas que vistió a Lady Gaga y Rihanna

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

Otras Noticias

Redes sociales

Murió reconocido actor colombiano tras una dura batalla contra el cáncer

Conrado Osorio fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis y compartía detalles sobre su tratamiento.

Jhon Durán

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Jhon Durán fue expulsado en la Europa League por intentar dar un cabezazo a un rival en el Fenerbahce vs. Ferencvaros. El colombiano recibió roja directa.

Redes sociales

Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos