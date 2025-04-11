Tras ser expulsado de una fiesta, hombre regresó con escopeta en mano y disparó contra uno de los asistentes

Con inmenso dolor será recordado el cumpleaños que una familia argentina celebró el pasado domingo, 2 de noviembre, en su vivienda de Las Mercedes, en la provincia de Entre Ríos.

Y es que Raúl Alfredo Scherer, uno de los invitados, murió a sus 63 años, luego de que Hernán Morales, de 29, le disparara con una escopeta, causándole un shock hipovolémico hemorrágico y una falla renal multiorgánica, que terminarían con su vida esa misma noche.

¿Por qué Morales se presentó armado en medio de la fiesta?

De acuerdo con las autoridades argentinas, Morales también había sido invitado a la fiesta, pero su mal comportamiento causó que fuera expulsado a mitad de la noche.

Lejos de quedarse en su casa y mostrarse arrepentido con la familia anfitriona, el joven tomó una escopeta que guardaba en su casa y regresó a la fiesta para amenazar a los asistentes.

Su presencia género pánico entre la familia y sus invitados; sin embargo, Scherer decidió encararlo y tratar de quitarle la escopeta, cuando apuntaba en su contra.

En los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda se ve el forcejeo y se escucha el momento en el que Morales acciona el arma e impacta a su oponente.

Morales fue capturado esa misma noche:

Uno de los invitados aprovechó que Morales se encontraba distraído y lo golpeó con un palo en la cabeza; lo que permitió a la familia retirarle el arma y organizar el traslado de Scherer a un hospital cercano.

La perdida de sangre, sin embargo, provocó su muerte antes de que pudiera ser atendido; lo que reforzó una alerta entre las autoridades, cuando Morales era trasladado al hospital por un familiar.

En medio del camino, fue interceptado por las autoridades que, aunque permitieron que fuera atendido en el hospital, efectuaron su captura y lo mantienen vigilado, en un caso que, por órdenes de la Fiscalía, será investigado por la Policía Científica.