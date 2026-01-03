¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?

Tras la magnitud de los bombardeos que se registraron sobre la 1:15 de la madrugada, hora Venezuela, en distintas zonas del área metropolitana del país, en puntos específicos de las fuerzas militares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a personas afectadas.

De acuerdo con unas declaraciones entregadas por el mandatario estadounidense, los agentes que habrían llevado a cabo la operación se encuentran con vida, solo algunos heridos.

En cuanto a civiles o miembros de las fuerzas militares venezolanas no hay un balance sobre pérdida de vidas y heridos.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve