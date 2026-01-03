¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?
El gobierno de EE. UU. aseguró que algunos agentes que estuvieron en la operación resultaron heridos.
Noticias RCN
09:44 a. m.
Tras la magnitud de los bombardeos que se registraron sobre la 1:15 de la madrugada, hora Venezuela, en distintas zonas del área metropolitana del país, en puntos específicos de las fuerzas militares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a personas afectadas.
De acuerdo con unas declaraciones entregadas por el mandatario estadounidense, los agentes que habrían llevado a cabo la operación se encuentran con vida, solo algunos heridos.
En cuanto a civiles o miembros de las fuerzas militares venezolanas no hay un balance sobre pérdida de vidas y heridos.
Noticia en desarrollo… Más información, en breve