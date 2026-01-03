CANAL RCN
Internacional

¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?

El gobierno de EE. UU. aseguró que algunos agentes que estuvieron en la operación resultaron heridos.

¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?
Foto: AFP / captura de video

Noticias RCN

enero 03 de 2026
09:44 a. m.
Tras la magnitud de los bombardeos que se registraron sobre la 1:15 de la madrugada, hora Venezuela, en distintas zonas del área metropolitana del país, en puntos específicos de las fuerzas militares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a personas afectadas.

De acuerdo con unas declaraciones entregadas por el mandatario estadounidense, los agentes que habrían llevado a cabo la operación se encuentran con vida, solo algunos heridos.

En cuanto a civiles o miembros de las fuerzas militares venezolanas no hay un balance sobre pérdida de vidas y heridos.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Venezuela

Estos son los países que rechazan la operación militar de EE. UU. en Venezuela

Venezuela

Así quedaron las calles de Caracas tras operación militar de EE.UU. para capturar a Maduro: videos

Venezuela

Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras operación militar de EE. UU.

