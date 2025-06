¿Cuáles serían las implicaciones del ataque de EE.UU. a Irán? Experto analiza y explica

El reciente ataque contra instalaciones nucleares en Irán ha generado una ola de incertidumbre global. En entrevista con Noticias RCN, Carlos Enrique Arévalo, exdecano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana analizó este panorama.

Aseguró que, pese a la tensión actual, no estamos ante el inicio de una tercera guerra mundial. “El balón está en el terreno de Irán”, explicó, al resaltar las fallas estructurales y de inteligencia que permitieron la incursión aérea israelí en territorio iraní.

Motivaciones de Trump y posibles respuestas de Irán

Arévalo identificó dos mensajes claros detrás del operativo: Estados Unidos reafirma que no permitirá el desarrollo de un arma nuclear iraní y, al mismo tiempo, ratifica su apoyo militar incondicional a Israel.

Esta acción militar, respaldada por la administración del presidente Donald Trump, busca frenar cualquier avance del programa nuclear iraní, que ya habría alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio preocupantes para la estabilidad regional.

Aunque el secretario de Defensa de EE. UU. afirmó que el objetivo no es un cambio de régimen, Arévalo considera que Israel sí podría tener ese interés. Con el control aéreo que ha logrado sobre Irán y el debilitamiento de grupos como Hamás y Hezbollah, Israel podría estar aprovechando el contexto para impulsar un cambio de poder en Teherán.

A nivel táctico, Irán podría responder cerrando el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte del 20% del petróleo mundial, lo que desataría una crisis energética global. Las alternativas de respuesta de Irán incluyen también minimizar los daños públicamente o focalizar su retaliación solo contra Israel, sin provocar directamente a EE. UU.

Según Arévalo, esta última es la más probable, como ya se vio con el lanzamiento de 27 misiles hacia territorio israelí. En paralelo, el parlamento iraní ya aprobó el cierre del Estrecho de Ormuz, a la espera del aval de su máximo consejo de seguridad.

Posibles respuestas de los aliados de Irán

En cuanto a los aliados de Irán, el experto descarta una intervención directa de países como China o Turquía. Aunque Rusia podría ser un actor de peso, su enfoque actual en la guerra contra Ucrania reduce significativamente la posibilidad de que se involucre activamente en este nuevo frente. Se prevé una reunión entre altos funcionarios iraníes y el presidente Vladimir Putin para discutir posibles escenarios.

La situación también podría tener implicaciones electorales en EE. UU. Si Irán no responde con contundencia y no hay consecuencias para las tropas estadounidenses, Trump podría presentar el ataque como una victoria militar. No obstante, si el conflicto escala, el partido republicano podría enfrentar un alto costo político, especialmente en las elecciones de medio término.