Estos son las personas que realmente se verán afectadas con la suspensión de visas de Estados Unidos

Este miércoles 14 de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una instrucción interna para suspender de manera indefinida el procesamiento de visas en 75 países. La orden, que entrará en vigor el próximo 21 de enero de 2026, busca realizar una "reevaluación profunda" de los estándares de seguridad y criterios de admisibilidad bajo la polémica cláusula de "carga pública".

La lista de naciones afectadas es extensa e incluye a países de diversos continentes como Colombia, Brasil, Uruguay, Rusia, Egipto, Tailandia y Nigeria, entre otros.

Según informes de la Casa Blanca de los Estados Unidos, los oficiales consulares tienen instrucciones de detener las adjudicaciones de visados mientras se revisan los antecedentes de salud, edad, estado financiero y habilidades lingüísticas de los solicitantes.

¿Quiénes realmente se verán afectados por esta medida?

A pesar del impacto mediático y la incertidumbre, es importante tener en cuenta el trasfondo de este anuncio para entender el alcance real de la restricción. La suspensión no es un veto migratorio total, sino una pausa selectiva dirigida a perfiles específicos que el gobierno considera de riesgo económico o de permanencia ilegal.

Las visas de inmigrante son el grupo más golpeado. Las personas que se encuentran en procesos de reunificación familiar o peticiones laborales para obtener la "Green Card" verán sus trámites congelados indefinidamente.

Por otro lado, la administración ha puesto la lupa sobre solicitantes de avanzada edad, personas con condiciones médicas crónicas o aquellos que no puedan demostrar solvencia económica suficiente para no depender de beneficios estatales en el futuro.

Dependiendo del país de origen, algunos trámites de visas J, M y H-1B podrían enfrentar retrasos significativos debido al endurecimiento de las entrevistas consulares.

Turistas se salvan de esta medida

En medio del caos informativo, surge un dato clave para la tranquilidad de millones de personas: los turistas y viajeros de negocios se salvan de esta suspensión generalizada.

El Departamento de Estado ha aclarado que la medida no se aplicará a las visas de no inmigrante temporal (B1/B2) para ciudadanos de la mayoría de estos 75 países, siempre y cuando el propósito del viaje sea puramente recreativo, médico o de negocios de corta duración. Washington busca mantener el flujo de divisas que genera el turismo internacional, una industria vital para la economía estadounidense.

Sin embargo, los expertos advierten que, aunque el trámite no esté suspendido para turistas, el rigor en las entrevistas consulares aumentará. Los oficiales ahora tienen la directriz de ser mucho más estrictos al evaluar si un solicitante tiene intenciones reales de regresar a su país de origen o si pretende utilizar la visa de turista como un puente para la migración irregular.