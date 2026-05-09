¿Qué ha pasado con la mamá que estranguló a sus tres hijos en Estados Unidos?

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos pequeños, terminó sin un veredicto luego de que los 12 integrantes del jurado no consiguieran ponerse de acuerdo sobre su responsabilidad penal.

Después de siete días de deliberaciones, uno de los jurados se negó a respaldar el veredicto de no culpabilidad por razones de locura, mientras los otros miembros no lograron alcanzar la unanimidad requerida por la legislación estadounidense para este tipo de procesos.

Ante el punto muerto, el juez William Sullivan decidió declarar el juicio nulo.

En este momento, voy a declarar que el jurado está en punto muerto y voy a declarar nulo el juicio.

La decisión no significa que Clancy haya sido declarada inocente. Ahora será la Fiscalía la que determine si presenta nuevamente el caso ante un nuevo jurado.

¿Cuál fue el presunto crimen del que es acusada Lindsay Clancy?

Clancy, de 36 años, reconoció haber estrangulado a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de apenas ocho meses.

Los hechos ocurrieron en enero de 2023, en la vivienda familiar ubicada en Duxbury, Massachusetts.

Sin embargo, la defensa no negó las muertes. Su argumento principal fue que la mujer atravesaba un grave episodio de psicosis posparto, una condición de salud mental que, según sus abogados, habría afectado su capacidad para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus acciones.

Clancy se declaró no culpable por razón de locura y aseguró que escuchó una voz que le ordenaba acabar con la vida de sus hijos.

¿Qué es la psicosis posparto y por qué fue clave en el proceso?

La salud mental materna se convirtió en uno de los principales temas del juicio. Los abogados de Clancy argumentaron que los asesinatos fueron consecuencia de un deterioro severo de su estado psicológico después de dar a luz.

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Psiquiatras, personas cercanas a la mujer y su esposo, de quien actualmente está separada, declararon durante las cinco semanas que duró el proceso.

Según los expertos citados durante el juicio, la psicosis posparto es una condición poco frecuente, que puede presentarse después del nacimiento de un bebé y que requiere atención médica inmediata.

La defensa sostuvo que Clancy había pedido ayuda en diferentes ocasiones antes de la tragedia, pero que no recibió el tratamiento adecuado.

Durante los alegatos finales, su abogado, Kevin Reddington, calificó la atención médica que recibió como “pésima” y aseguró que las señales de deterioro mental de la mujer no fueron atendidas de manera adecuada.

La Fiscalía asegura que la mujer habría planeado los asesinatos por lo que rechazaron la defensa

La Fiscalía presentó una interpretación completamente diferente de lo ocurrido.

Los investigadores sostuvieron que Clancy había planeado los asesinatos y que tenía la capacidad de comprender lo que estaba haciendo y las consecuencias de sus actos. Por eso, los fiscales rechazaron que la psicosis posparto pudiera eximirla de responsabilidad penal.

El jurado tenía varias posibilidades al momento de emitir su decisión: podía declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, homicidio involuntario o determinar que no era penalmente responsable debido a una enfermedad mental.

La falta de unanimidad impidió que cualquiera de esas opciones se convirtiera en un veredicto definitivo.

¿Qué pasará ahora con Clancy?

Por ahora, Lindsay Clancy permanecerá internada en una institución psiquiátrica, mientras se determina el futuro del proceso judicial.

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El fiscal del condado de Plymouth, Tim Cruz, deberá decidir si presenta nuevamente el caso ante un nuevo jurado.

Tras conocerse la decisión del juez, Cruz aseguró que tomaría esa determinación próximamente.

El abogado defensor, por su parte, cuestionó que un solo integrante del jurado hubiera impedido alcanzar el veredicto que buscaba la defensa.

Reddington sostuvo que su cliente y los demás miembros del jurado fueron perjudicados por la negativa de ese jurado a votar a favor de la declaración de no culpabilidad por razones de locura.