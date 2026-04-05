Riesgo general por hantavirus es bajo: OMS tras brote en un crucero

La Organización Mundial de la Salud informó este lunes que el hantavirus no supone un riesgo para la población general. El parte de tranquilidad se da liego de que se reportara un brote en un crucero por Oceanwide Expeditions, una empresa con sede en los Países Bajos, que transita por el océano Atlántico.

"El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje", aseguró Hans Kluge, director de la OMS para Europa.

Agregó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y no se transmite fácilmente entre personas.

La OMS indicó que las infecciones por hantavirus suelen estar vinculadas a la exposición ambiental (exposición a la orina o heces de roedores infectados). Y aunque es raro, el hantavirus puede transmitirse entre personas y puede provocar una enfermedad respiratoria grave que requiere una cuidadosa monitorización del paciente, apoyo y respuesta.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus en un crucero?

La OMS indicó que en el barco MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, han sido confirmados seis casos, de ellos, tres han fallecido y uno se encuentra en cuidados intensivos. Hay cinco casos más sospechosos.

El primero en presentar síntomas fue un pasajero de 70 años, quien murió a bordo del barco. Su esposa, de 69 años, también enfermó, fue evacuada a Sudáfrica y falleció en un hospital de la capital.

"La OMS está organizando la evacuación médica de dos pasajeros que presentan síntomas, y lleva a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos y presta apoyo a las personas afectadas a bordo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

En el crucero hay 149 personas con 23 nacionalidades.

¿Cómo será la evacuación del crucero con brote de hantavirus?

Las autoridades de Cabo Verde no permitieron que barco atracara como medida de precaución, con el "objetivo de proteger la salud pública nacional".

La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions señaló que está "gestionando una grave situación médica" y estudiando la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en las islas de Las Palmas y Tenerife.

La compañía además afirmó que está tratando de organizar la repatriación de dos miembros de la tripulación con síntomas de la enfermedad, uno británico y otro holandés, junto con el cuerpo del ciudadano alemán y un "huésped estrechamente relacionado con el fallecido" que no está enfermo.