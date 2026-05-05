España no ha decidido si va a recibir o no al crucero con hantavirus y sus pasajeros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es posible que exista una "transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho" a bordo del crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus ha cobrado la vida de tres personas.

Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo, explicó que, si bien el periodo de incubación de entre una y seis semanas sugiere que los afectados "se infectaron fuera del barco", la situación actual apunta a un contagio entre pasajeros.

De momento, se han confirmado oficialmente dos casos por laboratorio y otros cinco permanecen como sospechosos, sumado a tres fallecidos, un paciente en estado crítico que fue trasladado a Sudáfrica y tres personas con síntomas leves que aún permanecen en la embarcación.

España aún no decide si va a recibir al crucero:

Pese a que la OMS llegó a afirmar que España había aceptado recibir al buque en el archipiélago de Canarias tras ser rechazado en Praia, la capital de Cabo Verde, el Ministerio de Sanidad español contradijo esta versión asegurando que no se tomará "ninguna decisión" de acogida hasta evaluar "los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde".

A través de un mensaje en la red social X, el Gobierno de España destacó que "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente", matizando que "hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud".

Una postura que aborda con cautela la situación del navío que partió de Ushuaia, Argentina, y que actualmente transporta a 147 personas entre tripulantes y pasajeros, bajo estrictas medidas de aislamiento.

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, manifestó en una entrevista en La Radio Canaria que sería "mejor" que el barco se dirigiera a territorio peninsular en lugar de atracar en las islas. Domínguez señaló específicamente que "si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues (que sea) con todas las garantías habidas y por haber".

De otro lado, la operadora Oceanwide Expeditions confirmó que las islas de Las Palmas y Tenerife están "siendo consideradas" como opciones, manteniendo la aplicación de "estrictas medidas de precaución".

¿Cuándo comenzó el contagio?

La emergencia comenzó el pasado 2 de mayo, cuando la OMS fue informada sobre la presencia de cuadros respiratorios graves en la embarcación, que navegaba por el Atlántico.

El origen del brote se remonta al 6 de abril, fecha en la que un ciudadano neerlandés de 70 años "presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque", que provocaron su muerte cinco días más tarde, sin que se realizaran pruebas microbiológicas.

Su esposa, de 69 años, presentó posteriormente "síntomas gastrointestinales" y falleció en un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, caso en el que sí se confirmó la presencia de hantavirus el pasado lunes.

Tras su fallecimiento en suelo sudafricano, la OMS informó que "se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros” del vuelo que trasladó a la mujer desde la isla de Santa Elena hasta el hospital.