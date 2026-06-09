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Cuatro astronautas participarán de la misión Artemis III anunciada por la Nasa

Dentro de los elegidos para esta misión, que se realizará en 2027, hay un médico de aviación de origen salvadoreño.

Cuatro astronautas participarán de la misión Artemis III anunciada por la Nasa
Foto: NASA/Bill Stafford

Noticias RCN

junio 09 de 2026
01:31 p. m.
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La Nasa este martes 9 de junio de 2026 anunció a los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis III en 2027, un vuelo de prueba que preparará el camino para el primer aterrizaje tripulado en el polo sur lunar previsto para 2028 con Artemis IV.

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¿Quiénes son los astronautas que estarán en la misión Artemis III?

Se trata de un italiano y tres estadounidenses, uno de ellos de origen salvadoreño.

  • El astronauta de la NASA Randy Bresnik, comandante
  • El astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano, piloto
  • El astronauta de la NASA Andre Douglas, especialista de misión
  • El astronauta de la NASA Frank Rubio, especialista de misión

Rubio es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio, 371 días, en una sola misión para Estados Unidos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023.

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