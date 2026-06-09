Cuatro astronautas participarán de la misión Artemis III anunciada por la Nasa

La Nasa este martes 9 de junio de 2026 anunció a los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis III en 2027, un vuelo de prueba que preparará el camino para el primer aterrizaje tripulado en el polo sur lunar previsto para 2028 con Artemis IV.

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) llevará la nave Orión y su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy en Florida hasta la órbita terrestre baja, donde realizarán por primera vez pruebas de encuentro y acoplamiento con versiones experimentales de los sistemas de aterrizaje lunar comercial desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

¿Quiénes son los astronautas que estarán en la misión Artemis III?

Se trata de un italiano y tres estadounidenses, uno de ellos de origen salvadoreño.

El astronauta de la NASA Randy Bresnik, comandante

El astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano, piloto

El astronauta de la NASA Andre Douglas, especialista de misión

El astronauta de la NASA Frank Rubio, especialista de misión

Rubio es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio, 371 días, en una sola misión para Estados Unidos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023.