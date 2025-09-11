CANAL RCN
Internacional

Cuatro muertos y más de 30 heridos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

Cuatro muertos y más de 30 heridos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador
Foto: AFP

AFP

noviembre 09 de 2025
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este domingo que al menos cuatro personas murieron y otras 34 resultaron heridas durante un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en el Centro de Privación de Libertad Nro. 1 de Machala.

Asesinan a tiros a un juez en medio de la ola de violencia en Ecuador
RELACIONADO

Asesinan a tiros a un juez en medio de la ola de violencia en Ecuador

Agregó que equipos de élite de la Policía ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento.

¿Por qué se registró el enfrentamiento en la cárcel de Ecuador que dejó cuatro muertos?

Según informaron las autoridades, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en Santa Elena y cuya inauguración se espera para este mes.

Crisis carcelaria en Ecuador

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden del presidente Daniel Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno.

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín
RELACIONADO

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín

Y es que las cárceles se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

La mayor matanza carcelaria se registró en 2021 cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Filipinas

En VIDEO I El supertifón Fung-wong impactó en Filipinas y ya deja dos víctimas fatales

Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: buscará restablecer relaciones con Estados Unidos

Viral

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar

Otras Noticias

Yerry Mina

Yerry Mina desata la polémica en Italia: choque con Morata y furia de Cesc Fàbregas

Yerry Mina protagonizó una fuerte polémica en Italia tras su cruce con Álvaro Morata. Cesc Fàbregas lanzó una frase contundente que encendió la Serie A.

Masacres en Colombia

Millonaria recompensa por asesinos del consejero de Juventud en la masacre de El Carmen de Viboral

Tres personas fueron asesinadas por sujetos armados que dispararon indiscriminadamente en el interior de un establecimiento comercial.

España

Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican