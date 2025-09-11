Cuatro muertos y más de 30 heridos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este domingo que al menos cuatro personas murieron y otras 34 resultaron heridas durante un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en el Centro de Privación de Libertad Nro. 1 de Machala.

Agregó que equipos de élite de la Policía ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento.

¿Por qué se registró el enfrentamiento en la cárcel de Ecuador que dejó cuatro muertos?

Según informaron las autoridades, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en Santa Elena y cuya inauguración se espera para este mes.

Crisis carcelaria en Ecuador

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden del presidente Daniel Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno.

Y es que las cárceles se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

La mayor matanza carcelaria se registró en 2021 cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil.