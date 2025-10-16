CANAL RCN
Internacional

Asesinan a tiros a un juez en medio de la ola de violencia en Ecuador

El alto funcionario de la justicia ecuatoriano fue asesinado en la provincia de Manabí.

Foto: AFP

AFP

octubre 16 de 2025
04:24 p. m.
Un juez fue asesinado a tiros este 16 de octubre en la provincia de Manabí, en Ecuador, donde bandas criminales dedicadas al narcotráfico imponen el terror, informó la Policía.

Un pistolero abrió fuego contra el juez Marcos Mendoza cuando acompañaba a sus hijos a la escuela en la localidad del Montecristi, en el oeste del país.

Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022, según un reporte de la ONG Human Rights Watch.

“Fue interceptado por una persona en una motocicleta, quien le propina disparos", informó el coronel Giovanni Naranjo.

La banda que estaría detrás del crimen de un juez en Manabí

Las indagaciones apuntan como presuntos responsables a Los Lobos, una de las mayores organizaciones narcotraficantes de Ecuador, según el jefe policial.

El juez no tenía seguridad porque nunca se solicitó a la policía nacional, agregó el uniformado.

En junio, Mendoza fue suspendido de sus funciones durante un mes tras haber intentado comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de una investigación relacionada con el narcotraficante extraditado Adolfo Macías, informó entonces el Consejo de la Judicatura sin dar más detalles.

"Este hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país", señaló la Asociación de Jueces de Ecuador en un comunicado.

Los magistrados día a día enfrentan presiones, amenazas y riesgos por ejercer su deber con independencia y valor.

Daniel Noboa continúa su estrategia contra la ola de violencia en Ecuador

El presidente Daniel Noboa apuesta por doblegar a las numerosas bandas criminales del país con despliegues militares y policiales, estados de excepción y la promoción de leyes para quienes cometan delitos.

Pese a esa política de mano dura, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

