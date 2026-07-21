Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria por vía aérea a Cuba

Estados Unidos anunció este martes el envío de un vuelo de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de una crisis y de un aumento de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

El avión partió desde Miami con la colaboración de Catholic Relief Services, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

La ayuda hace parte de un paquete de hasta 100 millones de dólares que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había planteado en mayo, bajo determinadas condiciones para su entrega.

El envío se produce mientras la administración de Donald Trump mantiene un bloqueo al suministro de petróleo hacia la isla y ha endurecido las sanciones contra el Gobierno cubano.

¿Qué contiene el vuelo de ayuda enviado a Cuba?

De acuerdo con el comunicado divulgado este martes por el Departamento de Estado, el avión transportó paquetes de alimentos y kits de higiene destinados a beneficiar hasta 700 familias cubanas.

La administración estadounidense aseguró que la distribución de estos productos se realizará de manera directa a través de representantes de parroquias locales en Cuba.

Según Washington, este mecanismo busca garantizar que la asistencia llegue a los ciudadanos que la necesitan y evitar que los productos sean desviados.

"La entrega directa de bienes humanitarios por parte de representantes de parroquias locales en la isla garantizará que la asistencia estadounidense esencial llegue a los cubanos de a pie que la necesitan, sin ninguna oportunidad de desvío o robo por parte del régimen", añadió el Departamento de Estado.

¿Por qué Estados Unidos está enviando ayuda a Cuba?

La administración de Donald Trump había anunciado inicialmente el envío de asistencia humanitaria a Cuba en noviembre del año pasado, después del devastador paso del huracán Melissa.

Posteriormente, en febrero, cuando las tensiones entre Washington y La Habana aumentaban, Marco Rubio anunció un incremento de la ayuda.

Sin embargo, al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense mantuvo sus críticas contra el Gobierno cubano y acusó a La Habana de obstaculizar la distribución de la asistencia.

¿Qué dice Cuba sobre el bloqueo de Estados Unidos?

Mientras Estados Unidos acusa al Gobierno cubano de dificultar la entrega de la asistencia, La Habana sostiene que el bloqueo petrolero impuesto ha complicado de manera considerable la distribución de la ayuda.

¿Qué otros países han enviado ayuda a Cuba?

Estados Unidos no es el único país que ha enviado asistencia a la isla. México, Colombia y España también han hecho llegar ayuda a Cuba.