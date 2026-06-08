Fuerte terremoto de magnitud 6,1 se registró en Cuba y obligó a miles de personas a salir de sus viviendas

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 ocurrió este lunes el occidente de Cuba y provocó alarma entre miles de habitantes que salieron de edificios, viviendas y lugares de trabajo ante el temor de posibles afectaciones.

El sismo fue percibido con especial intensidad en La Habana y en la provincia de Pinar del Río, aunque las autoridades informaron que el movimiento se sintió en gran parte de la región occidental de la isla.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales asociados al evento.

¿Dónde ocurrió el terremoto?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 6,1.

El epicentro fue localizado en el mar, aproximadamente a 100 kilómetros del extremo occidental de Cuba, una zona que sintió con fuerza el impacto de las ondas sísmicas.

Las autoridades cubanas confirmaron que el temblor fue percibido en toda la región occidental del país, especialmente en Pinar del Río y La Habana.

Incluso, reportes periodísticos señalaron que el sismo llegó a sentirse en algunos sectores de Florida, en el sureste de Estados Unidos.

¿Cómo vivieron los ciudadanos de Cuba el fuerte temblor?

Los testimonios recopilados tras el terremoto reflejan los momentos de tensión que se vivieron en distintas ciudades cubanas.

En La Habana, periodistas presentes en la capital aseguraron que las sacudidas se prolongaron durante cerca de 20 segundos, tiempo suficiente para que numerosas personas abandonaran rápidamente los edificios.

¿Por qué los terremotos son menos comunes en esa zona de Cuba?

Aunque Cuba registra actividad sísmica con frecuencia, la mayoría de los terremotos suelen concentrarse en la región oriental del país.

Esto se debe a que la isla se encuentra cerca del límite entre las placas tectónicas del Caribe y América del Norte, donde se generan importantes movimientos geológicos.

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Por esa razón, un terremoto de esta magnitud en el occidente cubano llamó especialmente la atención de expertos y autoridades.

Tras las primeras evaluaciones, las autoridades cubanas informaron que no existen reportes de personas fallecidas ni de daños materiales significativos.

Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo continúan monitoreando la situación para descartar afectaciones que puedan surgir en las próximas horas.