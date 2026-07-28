CANAL RCN
Economía

¿Cuánto costará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella? Se conocieron detalles

La posesión se llevará a cabo por medio de dos contratos: uno para la logística y otro para la transmisión.

Foto: Presidencia | AFP.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
10:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Queda poco más de una semana para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. En las últimas horas, se conoció cuánto costará la ceremonia.

Abelardo de la Espriella explicó qué significa que Barranquilla sea capital alterna de Colombia
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella explicó qué significa que Barranquilla sea capital alterna de Colombia

El presidente electo desea que la ceremonia sea en una guarnición militar y no al frente del Capitolio Nacional. En un principio, se contempló que fuera en Cauca, pero luego optó por Cali tras analizar condiciones climáticas.

Cali toma fuerza para la sede de la posesión

Lo cierto es que el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar la ponencia para que la sesión del 7 de agosto se realice en la capital vallecaucana. Además, en el orden del día estará incluida la posesión presidencial.

Mientras se surte el debate en el órgano legislativo, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro han ofrecido varios puntos en los que se podría realizar, tales como la Plaza de Cayzedo, Teatro Municipal, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, el Centro de Eventos del Pacífico y el Teatro Jorge Isaacs.

Le puede interesar: Se firmaron contratos para la posesión presidencial, el costo subió un 18 % frente a 2022

Abelardo de la Espriella anuncia las embajadas que no van más en su gobierno: son más de 10
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella anuncia las embajadas que no van más en su gobierno: son más de 10

El diario La República dio a conocer que ya se firmaron los contratos para la ceremonia: dos entidades fueron contratadas para la logística y las comunicaciones.

Con respecto a los contratos, el principal fue suscrito con la Corporación para el Desarrollo Regional. Según informó el diario, tendrá la responsabilidad de planificación (contando alimentación y demás servicios) y todo lo relacionado con los actos protocolarios, incluyendo la gestión de las cartas credenciales para las misiones especiales extranjeras.

Los dos contratos para la posesión

Además, están incluidas la ceremonia de despedida del gobierno saliente en la Casa de Nariño y el desmonte de la infraestructura luego de que se culmine el evento.

Con respecto al segundo contrato, es de comunicaciones y fue suscrito con Inravisión. Estará a cargo del cubrimiento periodístico y la transmisión del evento. Sumando ambas contrataciones, el valor final de la posesión será de 5.950 millones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

El dólar alcanzó precio no visto hace más de siete años: así abrió hoy 28 de julio de 2026

Ministerio de Transporte

Cómo hacer el traspaso legal de un vehículo vendido sin papeles: Requisitos y solución

Finanzas personales

Deudas que impiden salir del país: ¿Cuáles son y cómo revisar si tiene prohibición?

Otras Noticias

Artistas

Estrella de la música fue asesinada a tiros en México: ¿qué se sabe?

Las autoridades continúan tratando de determinar las identidades de las personas que perpetraron el ataque.

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Delincuentes balearon a otro conductor para robarle su carro frente a su casa en Bogotá

El nuevo caso ocurrió en el sector de La Asunción, en Puente Aranda.

Fútbol internacional

Nueva regla en la Premier League 2026: cómo funcionará la medida para frenar el tiempo perdido

Cine

John Leguizamo, el colombiano que participó en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Valledupar

Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe