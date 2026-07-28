¿Cuánto costará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella? Se conocieron detalles

Queda poco más de una semana para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. En las últimas horas, se conoció cuánto costará la ceremonia.

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El presidente electo desea que la ceremonia sea en una guarnición militar y no al frente del Capitolio Nacional. En un principio, se contempló que fuera en Cauca, pero luego optó por Cali tras analizar condiciones climáticas.

Cali toma fuerza para la sede de la posesión

Lo cierto es que el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar la ponencia para que la sesión del 7 de agosto se realice en la capital vallecaucana. Además, en el orden del día estará incluida la posesión presidencial.

Mientras se surte el debate en el órgano legislativo, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro han ofrecido varios puntos en los que se podría realizar, tales como la Plaza de Cayzedo, Teatro Municipal, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, el Centro de Eventos del Pacífico y el Teatro Jorge Isaacs.

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El diario La República dio a conocer que ya se firmaron los contratos para la ceremonia: dos entidades fueron contratadas para la logística y las comunicaciones.

Con respecto a los contratos, el principal fue suscrito con la Corporación para el Desarrollo Regional. Según informó el diario, tendrá la responsabilidad de planificación (contando alimentación y demás servicios) y todo lo relacionado con los actos protocolarios, incluyendo la gestión de las cartas credenciales para las misiones especiales extranjeras.

Los dos contratos para la posesión

Además, están incluidas la ceremonia de despedida del gobierno saliente en la Casa de Nariño y el desmonte de la infraestructura luego de que se culmine el evento.

Con respecto al segundo contrato, es de comunicaciones y fue suscrito con Inravisión. Estará a cargo del cubrimiento periodístico y la transmisión del evento. Sumando ambas contrataciones, el valor final de la posesión será de 5.950 millones de pesos.