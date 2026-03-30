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Guerra en Medio Oriente: España cierra espacio aéreo a aviones militares estadounidenses

El gobierno español decidió limitar el espacio aéreo y uso de sus bases para los aviones militares estadounidenses que cooperen en la guerra con Irán.

Foto: AFP

AFP

marzo 30 de 2026
06:59 a. m.
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La ministra de Defensa española, Margarita Robles, anunció que España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán.

El presidente Pedro Sánchez ya ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien amenazó con cortar toda relación comercial con España.

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"Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles, en declaraciones transmitidas a la AFP por su ministerio.

Bases de Morón y Rota fuera del alcance de Estados Unidos

"No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán", insistió Robles, mencionando las dos bases militares conjuntas hispano-estadounidenses situadas en el sur de España.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente" esa decisión "al Ejército americano y a las fuerzas americanas", añadió la ministra, que describió la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel como "profundamente ilegal y profundamente injusta".

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Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

El diario explica que la negativa española complica las operaciones de Estados Unidos, cuyos bombarderos tienen que salir de más lejos y alterar la cantidad de queroseno y bombas que llevan.

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