De Latinoamérica para el mundo: Delegación de lideresas alza su voz en la ONU y Wall Street

En el marco del 70.º período de sesiones anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que celebra el mayor encuentro anual de las Naciones Unidas dedicado a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, la fundación She Is fue reconocida por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York por su labor en la promoción del liderazgo femenino y la transformación social en América Latina.

Esta distinción, otorgada oficialmente por la administración de la capital del mundo, exalta una década de impacto en el fortalecimiento de habilidades y acceso a oportunidades para niñas y mujeres en contextos vulnerables.

A la fecha, la organización ha logrado impactar a más de 22.500 niñas y mujeres en la región, consolidándose como un actor técnico y social de primer orden en la conversación global sobre desarrollo sostenible.

De acuerdo con el Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa actualmente el puesto 75 de 146 naciones en equidad de género y la posición 16 en América Latina y el Caribe.

Según el reporte, las disparidades más profundas persisten en torno a la participación y el empoderamiento político y económico de las mujeres, desafíos que She Is aborda mediante la conexión de talento local con ecosistemas de inversión y decisión internacional.

Durante la CSW70, la fundación recibió el galardón y lideró una delegación multisectorial de 20 líderes latinoamericanas provenientes de la banca, la política, el sector STEM y la comunicación. En la sede de Naciones Unidas, este grupo encabezó el panel ‘Acceso a la justicia para mujeres y niñas: liderazgo latinoamericano, instituciones públicas y poder de la narrativa’, donde se discutieron estrategias para eliminar barreras estructurales y el rol del sector privado en la equidad.

“La presencia de nuestra delegación en Nueva York y este reconocimiento representan un paso más en nuestra misión de abrir camino y seguir conectando a las mujeres latinoamericanas con escenarios globales donde se toman decisiones y se construyen oportunidades”, afirmó Leidy Martínez, Directora Ejecutiva de la fundación.

El recorrido incluyó alianzas estratégicas con el Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y Mastercard, donde se analizó el rol de la mujer en la alta dirección, así como intervenciones en la Universidad de Nueva York (NYU) para exponer modelos de resiliencia, visita al programa social pionero de reciclaje de medicamentos contra el VIH en AIS For AIDS y un diálogo técnico en el Jardín Botánico de Nueva York junto al primer director científico colombiano de la institución, sobre el papel de la ciencia como motor de transformación.

Finalmente, la delegación fortaleció la visibilidad del liderazgo latino mediante sesiones de posicionamiento en NY1 Noticias y encuentros con NYC Tourism + Conventions, consolidando una narrativa de impacto en los escenarios más influyentes de la ciudad.

La misión en Nueva York permitió que mujeres que han transformado la vulnerabilidad en poder real incidieran en los espacios donde se definen las agendas de género de la próxima década. La diversificación de la delegación permitió que la voz de América Latina fuera un testimonio con una propuesta de política pública e innovación social.

Con el cierre de la gira de la Fundación She Is en escenarios emblemáticos como el restaurante El Cielo, la organización reafirmó su compromiso de seguir construyendo puentes que permitan al talento femenino de la región trascender fronteras y liderar la transición hacia una economía más equitativa. Ante el éxito obtenido en esta misión, la fundación ya prepara la hoja de ruta para una próxima delegación, con la cual busca seguir conectando a más lideresas latinoamericanas con los nodos de decisión global y consolidar este ecosistema de impacto internacional.