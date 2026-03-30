Empieza el conteo regresivo para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna

La Nasa puso en marcha este lunes 30 de marzo el conteo regresivo de dos días para ejecutar el lanzamiento de su primera misión tripulada con destino a la Luna en más de 50 años.

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El despegue está programado desde el Centro Espacial Kennedy el miércoles 1 de abril.

¿Cómo será la misión Artemis II para ir a la Luna?

Durante una rueda de prensa, el administrador asociado de la Nasa, Amit Kshatriya, aseguró que los preparativos avanzan conforme a lo previsto.

“El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista”, afirmó, en referencia al estado del cohete, los sistemas técnicos y el equipo humano que participará en la misión.

En la misma intervención, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, reiteró que el despegue dependerá exclusivamente de las condiciones del hardware:

Volaremos cuando este hardware esté listo.

No obstante, añadió que el panorama actual es favorable: “todo indica que en este momento estamos en una situación excelente, verdaderamente excelente”.

¿Quiénes irán en la misión Artemis II?

La misión, denominada Artemis II, estará tripulada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen.

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Este vuelo representa varios hitos dentro del programa espacial, pues será la primera vez que una mujer, un hombre negro y un ciudadano no estadounidense formen parte de una misión con destino a la Luna.

La operación contempla que el cohete realice una órbita alrededor del satélite sin efectuar aterrizaje, como parte de una fase previa a futuras misiones.

El lanzamiento también marcará el estreno del Space Launch System (SLS), un nuevo sistema de lanzamiento diseñado para ser utilizado en repetidas ocasiones en los próximos años. Este vehículo es clave dentro de los planes de la agencia para establecer una base permanente en la Luna.

¿A qué problemas se ha enfrentado la misión Artemis II?

Pese al avance actual, la misión ha enfrentado varios reveses. Inicialmente prevista para febrero, tuvo que ser aplazada tras una serie de contratiempos técnicos que obligaron a devolver el cohete a su hangar para someterlo a análisis y reparaciones.

A la par de los aspectos técnicos, las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante. Para el lunes, la Nasa estimaba un 80% de probabilidades de clima favorable para el lanzamiento.

Sin embargo, mantiene monitoreo constante sobre variables como la cobertura de nubes, la presencia de vientos fuertes en superficie y el comportamiento del clima espacial.

Finalmente, es importante mencionar que, si el intento de despegue previsto para el miércoles llega a ser cancelado o aplazado, la Nasa cuenta con nuevas ventanas de lanzamiento disponibles hasta el 6 de abril.

Por ahora, mientras avanza el conteo regresivo, la tripulación permanece en cuarentena como parte de los protocolos previos al vuelo. No obstante, se tiene previsto que los astronautas puedan compartir una cena con sus familias en una casa de playa en Florida antes del despegue.

Con todos estos elementos en marcha, la agencia se acerca a una de sus operaciones más relevantes en décadas, en un contexto marcado por expectativas, antecedentes de retrasos y condiciones que aún son objeto de seguimiento constante.