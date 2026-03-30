VIDEO | Así operaban ocho extorsionistas que tenían azotados a comerciantes en Atlántico

La Policía en Atlántico le puso punto final al accionar criminal de ocho presuntos extorsionistas que sembraban terror en Soledad y Barranquilla.

Las autoridades llevaron a cabo allanamientos en ambos sitios, concretamente en las zonas suroriente, suroccidente y centro. Desde hace un tiempo, le venían poniendo la lupa a estos lugares por la injerencia de los delincuentes.

Mantenían amenazados a comerciantes en Soledad y Barranquilla

Aparte de las capturas, se incautaron una pistola, una granada, tres motocicletas, 12 panfletos extorsivos y seis celulares. Con estos dispositivos, se cree que ponían en marcha las llamadas intimidantes en las que exigían altas sumas de dinero.

Un dato clave es que los ocho extorsionistas estarían vinculados a la banda Los Pepes, la cual con el paso del tiempo ha extendido sus tentáculos en el departamento.

Las víctimas eran principalmente comerciantes, a quienes les hacían llegar los panfletos con los que amenazaban con atentar contra los locales y su integridad.

Tienen más de 10 anotaciones

Entre todos los capturados, suman 12 anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas y daño en bien ajeno.

RELACIONADO Banda criminal de Barranquilla habría utilizado brujería para tener protección contra sus enemigos

En medio de las investigaciones, se analizaron los videos de las cámaras de seguridad de las tiendas. Los delincuentes sorprendían a los comerciantes a plena luz del día y dejaban los panfletos en cuestión de segundos.

Asimismo, enviaban videos con diferentes tipos de armas, mencionado que con estas iban a hacer realidad las amenazas.

El comandante de la Policía de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo, destacó la captura de estos ocho criminales y le dejó un mensaje a la ciudadanía para que no dude en denunciar.

Están habilitadas la línea 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 8965523. Se puede denunciar bajo reserva.