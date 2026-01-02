Maduro volvió a hablar de su llamada con Donald Trump en medio de la tensión bilateral: video

Nicolás Maduro volvió a referirse públicamente a la conversación telefónica que sostuvo con Donald Trump, una comunicación que, según el venezolano, se dio en un tono respetuoso.

El pronunciamiento se conoció en medio de un escenario marcado por medidas de presión de Estados Unidos y un clima diplomático cada vez más complejo entre ambos países.

Maduro aseguró que la llamada fue breve, de alrededor de diez minutos, y que se trató del único contacto telefónico que ha tenido con Trump. En su relato, destacó el trato protocolario entre ambos y afirmó que la conversación se desarrolló sin confrontaciones abiertas. Sin embargo, dejó claro que, pese al tono cordial del diálogo, los acontecimientos posteriores no fueron favorables para Venezuela.

¿Qué dijo Maduro sobre la llamada con Trump?

En un video publicado por los mismos medios de comunicación de Maduro, el venezolano señaló que la conversación fue “agradable” y que se dio en términos de respeto mutuo.

Según explicó, el intercambio no incluyó acuerdos concretos, pero sí dejó en evidencia que existía una línea directa de comunicación entre ambos líderes.

Lo primero que me dijo fue: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump, mencionó Maduro mientras iba manejando su carro.

También, afirmó Maduro que las decisiones tomadas después por Estados Unidos demostraron que el diálogo no se tradujo en cambios sustanciales en la política de presión hacia su país.

Maduro también mencionó que, en su visión, Venezuela podría mantener una relación pragmática con Washington, aunque subrayó que esa posibilidad no se ha materializado en la práctica.

La versión de Trump y el contexto de tensión con Maduro

La llamada se conoció en un contexto de creciente tensión. Estados Unidos mantiene operaciones militares en el Caribe y ha reforzado las sanciones contra el sector petrolero venezolano, incluyendo medidas contra buques que transportan crudo.

A esto se suman reportes de medios internacionales sobre acciones encubiertas contra instalaciones estratégicas, información que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por el régimen venezolano.