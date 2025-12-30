Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video

Nicolás Maduro sacudió el panorama político en Venezuela, luego de hablar acerca del dinero que recibe por ejercer la presidencia. Sus declaraciones, realizadas durante un acto oficial en Caracas, no tardaron en viralizarse y provocar una oleada de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el contexto y la forma en la que el líder del régimen abordó el tema salarial.

El comentario surgió en medio de un discurso ante simpatizantes, en el que Maduro aseguró que no vive rodeado de lujos ni posee grandes fortunas. Con un tono que mezcló ironía y humor, el jefe del chavismo describió cómo, según él, administra sus ingresos mensuales y quién termina manejando ese dinero dentro de su hogar.

Nicolás Maduro habló de su salario y desató polémica

Durante su intervención, Maduro afirmó que recibe un ingreso modesto por su cargo y que este es depositado en una única cuenta de ahorros. A ese monto lo calificó como su “sueldito de presidente”, insistiendo en que no se considera una persona adinerada ni interesada en la acumulación de riqueza material.

Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara

Lo que más llamó la atención fue la forma en la que reveló la cifra. En lugar de utilizar el bolívar, moneda oficial del país, Maduro expresó su salario en “Petros”, una criptomoneda impulsada por su propio Gobierno en 2018 y que actualmente se encuentra fuera de circulación.

Según dijo, su ingreso equivaldría a dos Petros mensuales, una referencia que generó confusión y escepticismo entre los ciudadanos.

Además, el mandatario hizo comentarios de tono familiar al señalar que su esposa, Cilia Flores, es quien finalmente dispone del dinero, incluso bromeando sobre supuestos cambios de clave bancaria para evitarlo.

Yo gano dos Petros, dos Petros (aproximadamente 120 dólares). Pero esa platica, no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar una cosita, mencionó.

Además de ello, dijo:

He cambiado la clave veinte veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar

Redes sociales reaccionaron al supuesto sueldo de Maduro

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en un país golpeado por la inflación, la devaluación de su moneda y la pérdida del poder adquisitivo.

En redes sociales, numerosos usuarios calificaron el mensaje como desconectado de la realidad que vive la mayoría de la población, especialmente en un contexto donde el salario mínimo oficial se mantiene en niveles muy bajos frente al costo de vida.

Datos económicos recientes muestran que el bolívar ha sufrido una fuerte depreciación frente al dólar durante 2025, mientras que el precio de los alimentos continúa en aumento.

Actualmente, el salario mínimo en ese país es de 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, es decir, alrededor de un dólar mensual al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

En ese escenario, las palabras de Maduro fueron interpretadas por críticos y ciudadanos como una provocación. Para muchos, más allá del monto mencionado, el debate refleja la profunda brecha entre el discurso oficial y la situación económica real del país.