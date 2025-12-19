CANAL RCN
Internacional

¿De qué se tratan los Juegos Patriotas propuestos por Trump que algunos comparan con los Juegos del Hambre?

El republicano planea transmitir la competencia en televisión. El premio aún no ha sido anunciado.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
05:50 p. m.
Por el 250 aniversario de los Estados Unidos, celebrado en el 2026, el presidente Donald Trump anunció que se llevarán a cabo los primeros Juegos Patrióticos, en los que dos jóvenes atletas de cada estado competirán entre sí, en una serie de pruebas televisadas.

“En otoño, celebraremos los primeros Juegos Patriotas, un evento deportivo sin precedentes de cuatro días con los mejores atletas de preparatoria. Un joven y una joven de cada estado y territorio, pero les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, comentó en un mensaje dirigido a la nación.

Demócratas compararon la idea con los Juegos del Hambre de Suzanne Collins:

La idea no tardó en despertar críticas del partido de oposición. A través de su cuenta oficial en X (@TheDemocrats), los demócratas compartieron un fragmento de la primera película de los Juegos del Hambre, en referencia a los Juegos Patriotas, junto a la descripción:

“Así se decretó que, cada año, los diversos distritos de Panem ofrecerían, en homenaje, a un joven y una joven para luchar hasta la muerte en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio”.

La idea es similar a la de la autora Suzanne Collins, al escoger un atleta de género masculino y una atleta de género femenino de cada estado, para enfrentarlos y transmitir los juegos.

Trump se enorgullece de sus políticas en contra de la comunidad trans:

Al final de su mensaje, el presidente Trump indicó que atletas transgénero no podrán participar, en línea con las prohibiciones de su gobierno en los juegos nacionales y las Fuerzas Armadas, pero ‘The Patriot Games’ no fue la única idea del mandatario que llamó la atención. En su discurso también anunció que Washington D.C. tendrá su propio ‘Arc de Triomphe’ en un futuro cercano:

“Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo. Un hermoso Arco del Triunfo, uno como el de París, donde tienen un gran y hermoso arco. Lo llaman el Arc de Triomphe, y vamos a tener uno en Washington D.C., muy pronto”.

