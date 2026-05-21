Venezuela imputó a los presuntos asesinos de Yulixa Toloza: jueza los iba a dejar libres

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, tras un procedimiento estético clandestino en Venecia, sur de Bogotá, comenzó a avanzar en territorio venezolano luego de que las autoridades de ese país presentaran ante un tribunal a dos de los principales señalados en el caso.

María Fernanda Delgado Hernández y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, comparecieron ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare, en el estado Portuguesa, donde el Ministerio Público venezolano les imputó el delito de resistencia a la autoridad.

La pareja fue capturada el pasado 19 de mayo en Guanare y es señalada por las autoridades colombianas de estar presuntamente involucrada en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ingresó días antes al centro estético clandestino Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser.

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El absurdo delito que le imputaron a asesinos de Yulixa Toloza en Venezuela

La audiencia se desarrolló en medio de un complejo panorama legal derivado de la solicitud de extradición presentada por Colombia.

La imputación realizada en Venezuela se sustentó inicialmente en la circular azul de Interpol incluida dentro del expediente judicial.

La jueza asignada al caso en Venezuela, Lisbeth Karina Díaz Uscátegui había otorgado inicialmente una medida de excarcelación para ambos señalados. La razón obedecía a que el delito de resistencia a la autoridad, contemplado en la legislación venezolana, no implica privación de la libertad.

Sin embargo, poco después se ordenó una medida de aseguramiento por un periodo de 60 días mientras se adelanta el procedimiento de extradición pasiva solicitado formalmente por Colombia.

La decisión evitó que Delgado Hernández y Torres Sarmiento quedaran en libertad, mientras continúan las actuaciones judiciales entre ambos países.

Colombia solicitó extradición de los asesinos de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación mantiene una investigación más amplia relacionada con la muerte de Yulixa Toloza y solicitó formalmente la extradición de tres personas vinculadas con el caso.

Entre ellas aparecen María Fernanda Delgado, señalada como propietaria de Beauty Láser; Edinson José Torres, identificado como administrador del establecimiento; y Eduardo David Ramos, el ciudadano venezolano señalado de haber practicado el procedimiento estético.

La solicitud fue elevada bajo el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, mecanismo invocado por las autoridades colombianas para pedir la entrega de los implicados.

La Fiscalía colombiana informó que elevaría formalmente la petición para que las personas requeridas respondan ante la justicia colombiana por los hechos investigados.

Tras la audiencia realizada en Guanare, la jueza ordenó remitir de inmediato el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.

Esa instancia será la encargada de evaluar el procedimiento de extradición solicitado por Colombia y determinar los pasos a seguir dentro del proceso judicial.