Delcy Rodríguez da orden militar a Diosdado Cabello y Padrino López, en medio de advertencias de EE.UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó un acto militar en el que impartió instrucciones directas a las principales autoridades de defensa y seguridad del país, en un contexto marcado por advertencias del gobierno de Estados Unidos.

El evento se desarrolló tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, Rodríguez asumió el poder de forma interina y fue reconocida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como comandante en jefe.

Juramento militar y respaldo institucional

El denominado “acto de lealtad, reconocimiento y juramento” contó con la participación de 3.200 efectivos militares, quienes desfilaron ante Rodríguez, la primera mujer en presidir el país.

En la ceremonia, los uniformados juraron “lealtad y subordinación absoluta” a la mandataria interina, según expresó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien también ratificó el “compromiso de fidelidad” de la institución armada.

Durante el acto, soldados entregaron a Rodríguez el bastón de mando presidencial y la espada del prócer Simón Bolívar. Además, la presidenta interina realizó cambios en la estructura de mando, incluyendo la sustitución del jefe de la guardia presidencial y de los generales a cargo de las regiones militares.

A la ceremonia también asistieron fuerzas policiales encabezadas por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien afirmó que la lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es “absoluta”, al considerar que respaldar su gestión equivale a defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano.

Lineamientos del nuevo sistema defensivo nacional

En su intervención, Delcy Rodríguez exhortó a los organismos de seguridad del Estado a trabajar de manera coordinada en la definición de un nuevo esquema de defensa nacional.

De forma explícita, pidió “máxima cooperación y máximo desempeño” para que, en un lapso no mayor a 100 días, se establezcan con claridad los lineamientos del nuevo Sistema Defensivo para Venezuela, bajo un enfoque de unión cívico-militar-policial.

La orden fue dirigida directamente al general en jefe Vladimir Padrino López y a Diosdado Cabello, así como a otras autoridades involucradas en la materia de seguridad y defensa.

El respaldo militar ha sido históricamente un pilar de la Revolución Bolivariana. Desde la Constitución impulsada por Hugo Chávez en 1999, la Fuerza Armada adquirió un rol político más activo, incluyendo el derecho al voto y la ocupación de cargos estratégicos en instituciones del Estado. La politización de la FANB ha sido reconocida abiertamente por sus propios lemas institucionales a lo largo de los años.

El interinato de Rodríguez está previsto inicialmente por un máximo de seis meses para convocar elecciones, aunque este escenario ha sido puesto en duda por sectores oficialistas. En paralelo, desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que la transición “no será de un día para otro”, aunque aseguró ante el Senado que se están logrando “avances buenos y decentes”.