Presidente Petro le dice a Estados Unidos que a Maduro “tienen que devolverlo” a Venezuela

El mandatario se refirió a la situación judicial del número uno del régimen en Venezuela y exigió sea juzgado por un tribunal en su país.

Foto: AFP 7 captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
03:50 p. m.
En las últimas horas, a muy pocos días de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro criticó fuertemente las acciones del gobierno estadounidense contra Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar, en Caracas, el pasado 3 de enero.

El jefe de Estado Colombiano cuestionó la situación de Maduro y envió un contundente mensaje a Estados Unidos:

La manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres, bombardear a Caracas, la patria de Bolívar.

Presidente Petro pidió devolver a Maduro a Venezuela

En medio de sus declaraciones, el mandatario se fue nuevamente contra Estados Unidos y aseguró que el bombardeo que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores:

No es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

