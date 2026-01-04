Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro, quienes quedan en Venezuela y pertenecen al régimen comenzaron sus movimientos para hacerle frente a la situación tras la intervención estadounidense.

En la noche del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el mandato en calidad de encargada. De momento no hay precisión de cuándo sería la juramentación.

Con esta decisión, Rodríguez quedaría en frente de los movimientos de régimen. Tras la operación para capturar a Maduro, Estados Unidos aseguró que la vicepresidenta tuvo conversaciones anteriores con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre su supuesta disposición para colaborar en una transición pacífica.

¿Delcy ha tenido conversaciones con Estados Unidos?

No obstante, Rodríguez y ningún otro funcionario del régimen se ha referido a esta información.

En un comunicado reciente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, y respaldó la declaratoria de estado de conmoción interior en todo el territorio.

En una entrevista telefónica con el diario The Atlantic, Donald Trump hizo una fuerte advertencia a Rodríguez:

Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto. Probablemente más grande que Maduro.

Un nuevo golpe a la libertad de prensa

Entretanto, en Venezuela se registró un nuevo golpe a la libertad de prensa.

En las últimas horas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suspendió la señal abierta de los canales privados Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas.

Según Conatel, la decisión obedece a que buscan preservar la seguridad de las instalaciones y el personal. Además, el régimen instó a la población a mantenerse informada a través de la señal de canal estatal venezolano de televisión.