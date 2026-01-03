¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela?

Con el histórico arresto de Nicolás Maduro por parte de las tropas de Estados Unidos, hay un nombre que da de qué hablar: Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela.

Al momento de entregar detalles en una rueda de prensa, el presidente Donald Trump indicó que ella está dispuesta a cooperar con Estados Unidos. Rodríguez conversó por teléfono con Marco Rubio, el secretario de Estado.

De la captura de Maduro a la comunicación de Rodríguez con Rubio

Horas después de la operación de película que resultó con la captura, la vicepresidenta rompió el silencio y se pronunció ante las cámaras de televisión. Calificó como “agresión militar sin precedentes y terrible mancha en las relaciones bilaterales” la operación bautizada por EE. UU. como Resolución Absoluta.

“Exigimos la inmediata liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, único presidente (…) Él advirtió que si algo ocurría, pueblo a la calle y militantes activados en sus sitios de trabajo”, sostuvo.

Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional.

Los puestos de Rodríguez en el régimen

Su nombre ha hecho eco, dado que es la segunda en la línea de sucesión. Según The New York Times, ella está en Caracas; desde donde justamente emitió el discurso mencionado. Aunque corrió el rumor de que estaba en Rusia.

Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969. Entre el 3 de agosto de 2013 y el 13 de octubre de 2014 fue la ministra de Comunicación e Información. Después quedó como canciller hasta el 21 de junio de 2017.

Desde el 4 de agosto de ese año hasta el 14 de junio de 2018, fue la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo reemplazada por otra pieza clave del régimen, Diosdado Cabello. A partir de ese día, Rodríguez ha sido la vicepresidenta.