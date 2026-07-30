CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante y actor murió en grave accidente de moto

Su deceso fue confirmado a través de sus redes sociales oficiales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La música y el entorno de la actuación se encuentran de luto por la muerte de Glen Hansard.

El intérprete de 'The dancer', 'Headlong', 'Take the Heartland', 'Finally', 'Monument', 'I am the magic hand' y 'Revelate', falleció el 29 de julio de 2026, a sus 56 años, tras un trágico accidente en moto.

Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe
RELACIONADO

Luto en la televisión tras la muerte reconocido actor de la serie 'Juego de Tronos': esto se sabe

Glen Hansard inició su trayectoria musical en 1990 y un año después debutó en la actuación interpretando a Outspan Foster en la película 'The commitments'.

Además, en 2007 fue el protagonista de la película 'Once' e hizo parte de la composición musical. Fue así como escribió 'Falling Slowly', el éxito que ganó el 'Óscar a la mejor canción' en 2008.

No obstante, su presencia en la escena actoral no terminó ahí porque en 2009 logró que su voz apareciera en un capítulo de 'Los Simpsons'.

Esto se sabe del grave accidente en el que murió Glen Hansard, el reconocido cantante y actor

De acuerdo con la información entregada por las autoridades irlandesas, Glen Hansard se iba movilizando en una moto y tuvo un fuerte choque en la madrugada del 29 de julio.

En el siniestro, que ocurrió en Lucan, Dublín, sobre las 4:30 de la mañana, no estuvieron involucrados otros vehículos y la Policía de Irlanda ya abrió una investigación para determinar cuáles fueron las causas exactas del accidente.

Un grupo de profesionales de primeros auxilios llegaron de emergencia al lugar del choque, pero, a raíz de las heridas provocadas por el fuerte impacto, confirmaron el deceso al poco tiempo.

Este fue el mensaje de luto que se escribió en las redes de Glen Hansard, el reconocido cantante y actor, tras su muerte

El entorno más cercano a Glen Hansard confirmó su muerte mediante un desgarrador post de Instagram.

Luto en Colombia: murió Waldo Urrego, el reconocido actor
RELACIONADO

Luto en Colombia: murió Waldo Urrego, el reconocido actor

"Con corazones rotos, anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard. Todavía estamos lidiando con el shock de todo, por lo que pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia, los colegas y los amigos de Glen en este difícil momento", escribieron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

Emergencia por incendio cerca a Madrid se levanta y en Francia más de 80.000 evacuados vuelven a sus hogares

El Salvador

El Salvador impone condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros

Donald Trump

Trump anunció una millonaria renovación para el aeropuerto de Washington: ¿cuánto dinero será invertido?

Otras Noticias

Fórmula 1

Luto en la Fórmula 1: falleció icónico miembro tras 35 años de servicio

El recordado miembro trabajó por alrededor de 35 años siendo respetado y admirado en el circuito.

Declaración de renta

Declaración de renta 2026: el tope de consignaciones en Nequi y Daviplata por el que le tocará declarar

Conozca el tope exacto fijado por la DIAN para Nequi y Daviplata que lo obliga a declarar renta este año. Evite sanciones por extemporaneidad.

Inseguridad en Bogotá

Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá

Yeison Jiménez

¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez

Invima

Prohibieron medicamento para el dolor en Colombia: Invima alerta que su venta es ilegal