Reconocido cantante y actor murió en grave accidente de moto

La música y el entorno de la actuación se encuentran de luto por la muerte de Glen Hansard.

El intérprete de 'The dancer', 'Headlong', 'Take the Heartland', 'Finally', 'Monument', 'I am the magic hand' y 'Revelate', falleció el 29 de julio de 2026, a sus 56 años, tras un trágico accidente en moto.

Glen Hansard inició su trayectoria musical en 1990 y un año después debutó en la actuación interpretando a Outspan Foster en la película 'The commitments'.

Además, en 2007 fue el protagonista de la película 'Once' e hizo parte de la composición musical. Fue así como escribió 'Falling Slowly', el éxito que ganó el 'Óscar a la mejor canción' en 2008.

No obstante, su presencia en la escena actoral no terminó ahí porque en 2009 logró que su voz apareciera en un capítulo de 'Los Simpsons'.

Esto se sabe del grave accidente en el que murió Glen Hansard, el reconocido cantante y actor

De acuerdo con la información entregada por las autoridades irlandesas, Glen Hansard se iba movilizando en una moto y tuvo un fuerte choque en la madrugada del 29 de julio.

En el siniestro, que ocurrió en Lucan, Dublín, sobre las 4:30 de la mañana, no estuvieron involucrados otros vehículos y la Policía de Irlanda ya abrió una investigación para determinar cuáles fueron las causas exactas del accidente.

Un grupo de profesionales de primeros auxilios llegaron de emergencia al lugar del choque, pero, a raíz de las heridas provocadas por el fuerte impacto, confirmaron el deceso al poco tiempo.

Este fue el mensaje de luto que se escribió en las redes de Glen Hansard, el reconocido cantante y actor, tras su muerte

El entorno más cercano a Glen Hansard confirmó su muerte mediante un desgarrador post de Instagram.

"Con corazones rotos, anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard. Todavía estamos lidiando con el shock de todo, por lo que pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia, los colegas y los amigos de Glen en este difícil momento", escribieron.