Delcy Rodríguez, vicepresidenta en Venezuela, está dispuesta a cooperar con Estados Unidos: Trump

Estados Unidos no se guardó nada y dio el golpe más contundente contra el régimen de Venezuela. Una operación, planeada desde hace meses y con todos los detalles ajustados, se puso en marcha entre la noche del 2 y madrugada del 3 de enero.

Las aeronaves norteamericanas, que han sido protagonistas en el despliegue por las aguas del Caribe y Pacífico, sobrevolaron suelo venezolano y comenzaron a bombardear.

Nicolás Maduro rumbo a Nueva York en un buque

En cuestión de minutos, la noticia le dio la vuelta al mundo y la expectativa aumentó. El clímax llegó cuando Donald Trump publicó el sorpresivo anuncio: el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Con base en lo mencionado por las autoridades norteamericanas, la operación fue meticulosa y perfecta; a tal punto que solo podía ser lograda por las tropas de Estados Unidos.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor, afirmó que en diciembre se comenzó a tener información sobre Maduro, concretamente acerca de su rutina. Con ese material, se comenzó a orquestar el golpe contundente.

Marco Rubio habló con la vicepresidenta

Pasaron Navidad y Año Nuevo, pero nadie esperaba que el 3 de enero fuera arrestado el líder del régimen tras más de 12 años en el poder. Es importante recordar que se reeligió a pesar del fraude electoral del 28 de julio de 2024, contienda en la que en verdad ganó Edmundo González.

Con la caída de Maduro, ha habido intriga por el fin del resto del régimen, tales como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez. El propio Trump se refirió a esta última.

El mandatario norteamericano señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con Rodríguez: “Está dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para que esto funcione”.

La cabeza del régimen está en el USS Iwo Jima y llegará a Nueva York, donde deberá responder por varios cargos.