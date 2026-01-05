Delcy Rodríguez quedó al frente del país en horas decisivas para Venezuela: estas fueron sus palabras

Este lunes 5 de enero, la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela dio inicio a un nuevo periodo legislativo con la reelección de Jorge Rodríguez como presidente del órgano legislativo.

En la misma sesión, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada, en una decisión adoptada por el propio régimen chavista, mientras Nicolás Maduro enfrentaba a un juez en Estados Unidos.

La juramentación coincidió con la presentación de Maduro ante un tribunal en Nueva York, donde se declaró no culpable de delitos de narcotráfico y terrorismo, tras ser capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de Maduro, asumió formalmente el poder de manera interina ante un Parlamento que mantuvo su mayoría chavista y comenzó funciones este lunes.

La dirigente se convirtió en la primera mujer en gobernar Venezuela, aunque su mandato tendrá carácter temporal por 90 días prorrogables. Una eventual declaratoria de ausencia absoluta de Maduro abriría el camino a la convocatoria de elecciones.

Durante su intervención ante el Legislativo, Rodríguez aseguró:

Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria.

Más adelante, insistió en que su llegada al poder se da en medio de una crisis que calificó como una agresión extranjera:

Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos. Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos.

La investidura fue encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez, quien fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional.

Desde ese cargo, fue comisionado por la presidenta encargada para liderar los esfuerzos políticos y diplomáticos encaminados a lograr la liberación de Maduro y de Cilia Flores.

Mi función principal en los días por venir (…) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente.

Hijo de Nicolás Maduro se refirió a la juramentación de Delcy Rodríguez

Durante la ceremonia, Maduro Guerra sostuvo una copia de la Constitución sobre la que juró Delcy Rodríguez y le expresó públicamente su respaldo:

La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela.

RELACIONADO Jefe del Pentágono rompe el silencio y da nuevos detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro

Al cierre del acto, militares rindieron honores a la presidenta encargada, cuya designación fue reconocida por la Fuerza Armada.

En el recinto legislativo, una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupara el escaño de Cilia Flores.