“Dejen el show”: Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sobre regreso de María Corina Machado

En horas de la mañana del domingo 25 de octubre se dio una de las noticias más importantes en Venezuela. Después de 10 meses en el exilio, la líder opositora María Corina Machado volvió al país.

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Machado apareció en el oeste, concretamente en Barquisimeto, y llevó a cabo un viaje que duró varias horas y kilómetros hasta llegar a Caracas. Las imágenes del recibimiento en la capital fueron impresionantes y se viralizaron a través de redes sociales.

Machado volvió tras varios intentos fallidos

A las 10:31 a. m. del 25 de octubre, la líder publicó en X el mensaje confirmando su regreso: “Estoy aquí con ustedes”. Tuvieron que pasar siete intentos fallidos para que finalmente volviera la Premio Nobel de Paz 2025.

Con respecto a los detalles, al parecer Estados Unidos participó en el operativo, información que fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo cierto es que la presencia de Machado en Venezuela aumenta la expectativa por unas posibles elecciones presidenciales, las cuales han sido mencionadas, tanto por el presidente Donald Trump como por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Esto dijeron Delcy y Diosdado

Este lunes 26 de octubre, durante una rueda de prensa, Rodríguez se refirió al retorno de la líder opositora, calificando que ha sido un ‘show’, asegurando que podía volver como cualquier ciudadano desde el aeropuerto.

“Debe cesar la política como un show, porque es algo muy serio y tiene que ver con la vida de los ciudadanos (…) Podría evitarse el show, ahí están los aeropuertos y las estructuras transitorias”, sostuvo al indicar que estaban garantizadas las condiciones.

Otra de las personas del régimen que se pronunció fue el ministro Diosdado Cabello: “Aquí no hay persecuciones para nadie. Que dejen el show y que venga todo el que quiera venir. Que asuma lo que dijo e hizo (…) Seguimos adelante y trabajando; allá ellos con sus problemas”.