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María Corina Machado está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

Claudia Macero, vocera de María Corina Machado, afirmó que está abierta a sostener conversaciones con cualquier actor político.

Fotos: AFP

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AFP

octubre 26 de 2026
12:38 p. m.
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La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó su disposición a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de los esfuerzos para avanzar hacia una transición democrática en el país.

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Así lo ratificó este lunes Claudia Macero, vocera de la dirigente, tras el sorpresivo regreso de Machado a territorio venezolano después de diez meses de exilio.

El retorno de la líder opositora se produjo el domingo y estuvo acompañado por multitudinarias muestras de apoyo durante un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas. Miles de simpatizantes salieron a las carreteras para acompañar su llegada, en un hecho que vuelve a situarla en el centro del debate político venezolano.

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Machado está dispuesta a dialogar por la transición

Según explicó Macero en declaraciones a una emisora local, Machado está abierta a sostener conversaciones con cualquier actor político que contribuya a una salida democrática para el país.

“Ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy, sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, afirmó la portavoz.

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La posición de Machado no es nueva. Durante su permanencia en el exilio en Panamá había señalado que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar” para impulsar cambios políticos en Venezuela. La dirigente también denunció en varias ocasiones que las autoridades impedían su regreso al país, luego de siete intentos fallidos.

Regreso respaldado por el proceso de reconciliación

El retorno de Machado ocurre en momentos en que sectores de la oposición y el gobierno interino desarrollan negociaciones para una transición democrática con respaldo de Estados Unidos. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el regreso de la líder opositora es un “resultado directo” del proceso de reconciliación promovido en la mesa de diálogo.

Para Macero, la presencia de Machado es fundamental dentro de cualquier escenario político que busque legitimidad y participación ciudadana. “No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa”, sostuvo.

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Machado vuelve a Venezuela nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. Aunque aún no se conoce su agenda oficial, su equipo señaló que en las próximas horas la dirigente debería dirigirse al país para fijar posición sobre el momento político que atraviesa Venezuela.

Hasta ahora, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no se ha pronunciado sobre el regreso de la líder opositora.

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