Reconocido cantante murió en un trágico accidente de helicóptero

En la industria musical de Brasil hay un profundo luto debido a que un famoso cantante, compositor y productor de música sertaneja murió en un accidente aéreo.

Se trata de Geraldo Antônio de Carvalho, que artísticamente era conocido como Rick Sollo y era oriundo de Monte do Carmo, Tocantins.

Sollo había nacido el 5 de diciembre de 1966, tenía 59 años y en 1986 formó el exitoso dúo 'Rick y Renner' junto a Ivair dos Reis Gonçalves.

Esto se sabe del accidente en helicóptero en el que murió Rick Sollo, el reconocido cantante de Brasil

El lunes 21 de septiembre de 2026, el cantante Rick Sollo abordó un helicóptero Bell 430 para ir de Santa Catarina hasta São Joaquim.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el artista tenía agendado un almuerzo en el que evaluaría un terreno y se decidiría si realizaría o no una nueva inversión.

Sin embargo, la aeronave desapareció en medio del recorrido y fue encontrada el 22 de septiembre de 2026 en la Serra Catarinense. Además, los Bomberos hicieron presencia en el lugar y no solo confirmaron la muerte de Rick Sollo, sino que también la de los siguientes cuatro acompañantes:

Bruno Avelar, que era empresario.

Paulo Soares, el videógrafo.

Antônio Roberto Nóbrega, el piloto.

Leopoldo Barros Teixeira, el copiloto.

Tras ese trágico desenlace, las autoridades aeronáuticas se encuentran realizando la investigación correspondiente, pero aún no se han determinado las causas exactas de la caída del helicóptero.

¿Cuáles eran los éxitos musicales más conocidos de Rick Sollo?

A lo largo de su trayectoria musical, Rick Sollo brilló con temas musicales como 'Ela É Demais', 'Nos Bares da Cidade' y 'Cara Metade'.

No obstante, también escribió canciones famosas que grabaron otros artistas. Algunas de ellas son:

'Página de amigos'.

'Só Dá Você na Minha Vida'.

"Dios consuele a su familia", "que descanse en paz" y "qué noticia tan desgarradora", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.