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La reacción de Delcy Rodríguez cuando Trump habló de Maduro como un "criminal"

¿Cómo reaccionó Delcy Rodríguez al discurso de Trump en la ONU al hablar de Maduro?

Delcy Rodríguez y Donald Trump
Foto: AFP

Nicolás Salgado

septiembre 22 de 2026
02:52 p. m.
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela estuvo presente este martes 22 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, mientras Donald Trump se refería a Nicolás Maduro como “dictador” y “criminal”. Las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de la mandataria durante las declaraciones.

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Trump dedicó parte de su discurso a defender la operación militar estadounidense de enero, que terminó con la captura de Maduro en Caracas. Desde el estrado de Naciones Unidas, el mandatario estadounidense recordó el operativo y aseguró que desde entonces cientos de presos políticos venezolanos han sido liberados.

¿Cómo reaccionó Delcy Rodríguez cuando Trump habló de Maduro?

Mientras Trump hacía sus señalamientos, Rodríguez permaneció sentada en la delegación venezolana y siguió atentamente el discurso.

Según las imágenes difundidas durante la transmisión de la ONU, la mandataria no mostró públicamente gestos de disgusto o reparo mientras el presidente estadounidense hablaba de Maduro.

El momento llamó la atención debido al contexto político entre ambos países. Rodríguez fue vicepresidenta de Maduro y ahora encabeza el Gobierno interino venezolano, después de la captura del antiguo líder del régimen en enero.

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La postura observada durante el discurso contrasta con el tono que Rodríguez había utilizado años atrás frente a Estados Unidos. En su intervención ante la ONU en 2019, cuando todavía era vicepresidenta de Maduro, cuestionó duramente las políticas de Washington y las sanciones contra Venezuela.

¿Qué pasará entre Trump y Delcy Rodríguez?

El acercamiento representa un cambio significativo frente a la relación que mantuvieron Washington y el Gobierno del régimen Maduro durante años.

En marzo, Estados Unidos notificó formalmente a un tribunal de Nueva York que reconocía a Rodríguez como la jefa de Estado de Venezuela con capacidad para actuar en nombre del país.

Rodríguez también tiene previsto intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves 24 de septiembre. Allí se espera conocer su posición sobre la situación de Venezuela y el nuevo escenario de relaciones con Estados Unidos.

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La atención ahora está puesta en la reunión entre ambos mandatarios y en el mensaje que Rodríguez llevará ante la ONU, en medio de la nueva relación entre Caracas y Washington.

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