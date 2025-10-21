Comenzó la demolición de una parte de la Casa Blanca para construir salón de baile

El mandatario estadounidense ha protagonizado una nueva polémica tras ordenar la demolición del ala oriental de la Casa Blanca para realizar un salón de baile de aproximadamente ocho mil metros cuadrados de superficie.

Pese a que el presidente manifestó que la estructura original del lugar no iba a ser cambiada, algunos críticos han asegurado que dicha construcción y su diseño no habría sido estudiado con rigurosidad.

Demolición en la Casa Blanca

Las obras dieron inicio durante el pasado lunes 20 de octubre y las fotografías ya han mostrado los significativos cambios estructurales que se están llevando a cabo. Aunque la construcción prometía ir separada del edificio principal, portavoces internacionales han asegurado que la estructura principal se podrá ver afectada.

Según un comunicado, compartido por parte de la administración Trump, la instalación será convertida en un amplio salón de baile de 8.000 metros cuadrados de superficie que tendrá una capacidad de 900 personas. La BBC informó que el mandatario habría organizado una cena de recaudo de fondos para el proyecto que tendría un costo estimado de US$250 millones.

Aunque no se conoce la identidad de dichos donantes, se sabe que la empresa encargada de las obras podría ser la constructora Clark que también ha estado a cargo de otros proyectos como el estadio Capital One Arena.

Estilo arquitectónico de la Casa Blanca

El famoso estilo de la icónica Casa Blanca es conocido como neoclásico, un estilo que imita las formas y los ideales de la antigua Grecia y Roma. Fue diseñada por el arquitecto irlandés James Hoban, quien utilizó un estilo republicano que se ve representado por medio de enormes columnas y ventanales con frontones.

Dicha remodelación que se está realizando no sería la primera a la que se ha sometido la emblemática mansión ya que en 1949 también se llevó a cabo una amplia construcción durante el gobierno del presidente Harry S. Truman.

Estos cambios lograron la creación del comedor de gala que, según portavoces estadounidenses, el presidente Trump ha considerado como “inadecuado”.