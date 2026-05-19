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Libertad condicional para 16 presos políticos del caso ‘Pdvsa Obrero’ en Venezuela

Las liberaciones se gestionaron a través de peticiones enviadas a una comisión parlamentaria y a la Defensoría del Pueblo.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

mayo 19 de 2026
04:08 p. m.
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Al menos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional este martes, informaron fuentes cercanas al caso a la AFP.

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Los detenidos forman parte del proceso denominado “Pdvsa Obrero”, que involucra a más de 170 personas, entre trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), agentes policiales y ciudadanos sin relación directa con la compañía.

Excarcelaciones en Yare

Los liberados estaban recluidos en la prisión de Yare, a unos 75 kilómetros de Caracas, y deberán cumplir un régimen de presentación cada 30 días mientras esperan juicio. La abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos, precisó que entre ellos se encuentran trabajadores de la refinería Amuay.

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En abril ya se habían producido unas 50 excarcelaciones relacionadas con este mismo caso, que incluye acusaciones de contrabando, sabotaje y corrupción.

Amnistía y gestiones parlamentarias

Aunque la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos, el caso “Pdvsa Obrero” no fue incluido en esa medida.

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Las liberaciones se gestionaron a través de peticiones enviadas a una comisión parlamentaria y a la Defensoría del Pueblo, institución que estrenó nueva defensora en abril tras años de críticas opositoras por su silencio frente a violaciones de derechos humanos.

“Estas liberaciones se han producido por gestiones realizadas directamente con el mismo Ejecutivo y por medio de la Defensoría del Pueblo”, señaló Fuentes.

Según la ONG Foro Penal, aún permanecen unos 450 presos políticos en Venezuela, mientras se desconoce el paradero de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.

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