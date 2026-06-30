Solidaridad en El Junquito: iglesia se convierte en centro de acopio tras el terremoto en Venezuela

En medio de la devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela, los habitantes del estado Vargas han encontrado en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de El Junquito un refugio de solidaridad.

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Allí, la iglesia se transformó en un centro de acopio que recibe alimentos, ropa y medicamentos para los miles de damnificados que perdieron viviendas y negocios.

“Quedé en shock cuando pasó el terremoto, pero al día siguiente decidí abrir este espacio para ayudar”, relató a Noticias RCN el padre Emmanuel Salas, párroco de Nuestra Señora de las Mercedes. Desde entonces, voluntarios se encargan de clasificar y distribuir las donaciones, convirtiendo la espiritualidad en acción concreta para quienes más lo necesitan.

La iglesia como refugio tras el doble terremoto en Venezuela

Las eucaristías fueron suspendidas temporalmente para dar prioridad a la emergencia. El templo se convirtió en un lugar donde la fe se traduce en servicio. “El que no nace para servir, no sirve para vivir”, repiten los vecinos, convencidos de que la ayuda mutua es la única salida frente a la tragedia.

El centro de acopio funciona como un puente entre quienes desean colaborar y las familias que quedaron sin nada. “Me siento muy mal, tantos años de sacrificio y ahora todo perdido. Pero el venezolano ha demostrado una inmensa humanidad”, expresó un damnificado que recibió apoyo en el lugar.

Humanidad y resiliencia

Los primeros días tras el sismo fueron testigos de un flujo constante de personas que llegaban desde distintos puntos con bolsas de alimentos, medicinas y ropa. Esa respuesta espontánea se convirtió en ejemplo de resiliencia comunitaria.

Aunque la incertidumbre persiste, los habitantes de Vargas aseguran que la unión y la solidaridad son la fuerza que les permite enfrentar el futuro. “Aquí necesitamos de todo, pero lo más importante es que seguimos vivos y juntos”, concluyó uno de los voluntarios.