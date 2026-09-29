Delcy Rodríguez pidió reformar la ley contra el odio: víctimas del régimen se pronuncian

El régimen de Venezuela anunció una propuesta para reformar la Ley contra el odio, la cual está vigente desde 2017.

La normativa utilizada para perseguir a opositores políticos permitía imponer penas de 10 a 20 años de cárcel a quienes expresaran críticas al régimen en redes sociales o medios de comunicación.

¿Qué es la ley contra el odio?

Delcy Rodríguez, presidenta interina, le envió a la Asamblea Nacional una solicitud para modificar esta ley, reconociendo públicamente que fue mal aplicada y que se hubo uso abusivo.

“Yo creo en los principios de esa ley, de la tolerancia y del amor en el relacionamiento”, declaró la presidenta, quien hizo un llamado a sustituir el odio por el amor. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia entre las víctimas del régimen.

¿Qué piensan las víctimas del régimen?

El politólogo y analista Nicmer Evans, quien fue imputado dos veces bajo esta ley, señaló en Noticias RCN que al menos 3.500 personas fueron objeto de cargos bajo esta normativa, de un total de más de 11.000 presos políticos registrados desde 2014.

Asimismo, criticó duramente la propuesta: “No está pidiendo derogar la ley. Lo que está pidiendo la sociedad civil es la derogación de esa y otro conjunto de leyes que han sido utilizadas como armas para el terrorismo de Estado”.

Evans, quien actualmente dirige la plataforma comunicacional Punto de Corte, recordó que Rodríguez condujo la Asamblea Nacional Constituyente, promovió y aprobó esta ley, por lo que tiene responsabilidad directa en la aplicación.

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De acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, actualmente permanecen más de 200 presos políticos en Venezuela bajo esta y otras leyes similares.

Evans manifestó que la sociedad venezolana exige no solamente que haya una derogatoria, sino una reparación en cuanto a la consecuencia que ha traído esta ley.

La ley fue utilizada sistemáticamente para perseguir a ciudadanos por expresiones en redes sociales, particularmente X (antiguamente Twitter) y WhatsApp, convirtiéndose en lo que Evans denominó la policía del pensamiento.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.