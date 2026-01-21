CANAL RCN
Internacional

Denuncian que en medio de las excarcelaciones siguen funcionando centros clandestinos de detención en Venezuela

El reporte fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha logrado ingresar al país desde el 2002, ante la OEA.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

enero 21 de 2026
03:50 p. m.
La existencia de "centros de detención clandestinos" en Venezuela continúa siendo una realidad que desafía las recientes liberaciones de presos políticos. Así lo denunció Gloria Monique de Mees, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al advertir que "la persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva".

Aunque el cambio de mando en el país latino habría permitido la excarcelación de 143 presos políticos hasta el 19 de enero —con la presión ejercida por los Estados Unidos y el derrocamiento de Nicolás Maduro—, el organismo internacional considera que el proceso carece de claridad.

CIDH compartió sus preocupaciones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA):

De Mees fue tajante ante la OEA al señalar que "la Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos".

La CIDH califica la situación actual como "alarmante", agravada por el "estado de conmmoción exterior" vigente desde el 3 de enero.

CIDH insiste en que ha sido un proceso lento en el que no es claro el estado de algunos de los liberados:

Mientras Maduro enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York, el organismo —que no tiene acceso al país desde 2002— ha solicitado datos precisos sobre cómo se aplica dicho decreto, "particularmente respecto del número de personas detenidas (...) y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas".

A pesar de que Rodríguez (que fungía como vicepresidenta antes del cambio de mando) accedió a las excarcelaciones, el ritmo es denunciado como "demasiado lento" por grupos civiles y familiares. En este contexto, la CIDH mantiene su postura de máxima alerta y "reitera su solicitud de información detallada y actualizada" para verificar el respeto a los derechos fundamentales en esta etapa de transición.

