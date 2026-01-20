La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

En las últimas horas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

¿Qué hará Delcy Rodríguez con los millones de dólares de las nuevas ventas de petróleo?

Delcy Rodríguez no solo confirmó que recibió el dinero, sino que, además, dijo en qué será invertido:

Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares.

“Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez.

La estrategia para la recuperación económica de Venezuela

De acuerdo con Delcy Rodríguez, los recursos serán transferidos a bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales.

La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario.

La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.