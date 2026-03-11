CANAL RCN
Internacional

Una colombiana entre las tres mujeres asesinadas en incendio provocado para cometer un feminicidio en España

El cruel ataque, al parecer, iba dirigido a una mujer de 58 años, por parte de su pareja sentimental en una zona cerca de Bilbao.

Foto: AFP

AFP

marzo 11 de 2026
09:49 p. m.
Un hombre fue puesto bajo custodia policial el miércoles 11 de marzo tras la muerte de tres mujeres en un incendio provocado en una localidad del norte de España, en un hecho que el gobierno calificó de presunto feminicidio.

El incendio ocurrió la noche del martes en Miranda de Ebro, unos 60 kilómetros al sur de Bilbao. Otras cuatro personas resultaron heridas, incluidos dos niños. Así reaccionó el presidente Pedro Sánchez:

Es una prioridad de Estado acabar con el terrorismo machista (…) No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres.

Investigan atroz feminicidio en España donde también murió una colombiana

El Ministerio de Igualdad condenó el hecho, que calificó de presunto feminicidio por violencia de género.

Se trata de una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 59 años.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, informó a periodistas que el presunto autor se presentó el miércoles por la mañana en la comisaría, donde quedó detenido.

De la Fuente aseguró que se estaban realizando "todas las pesquisas para dilucidar" las circunstancias de lo ocurrido.

Según El País, el detenido, con antecedentes por violencia de género, provocó el incendio prendiendo fuego a objetos en la puerta de la casa.

¿Quiénes son las víctimas del atroz feminicidio en España?

Las autoridades confirmaron que además de la mujer española de 58 años, murieron por el siniestro una colombiana de 24 años y otra española de 78 años.

Los servicios de emergencia comunicaron que atendieron a siete personas a raíz del incendio declarado en un edificio en Miranda de Ebro, una localidad de unos 37.000 habitantes.

"Dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital", indicó en un comunicado el centro de emergencias de la región de Castilla y León.

Entre los heridos trasladados a centros médicos se encuentran dos menores de 11 y siete años, especificó la misma fuente.

