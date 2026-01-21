CANAL RCN
Donald Trump aseguró que los “líderes” del régimen en Venezuela le propusieron “un trato”, después del bombardeo

Desde Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos se refirió a cómo habría sido la negociación con Venezuela y la receptividad de Delcy Rodríguez.

enero 21 de 2026
11:11 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el gobierno de Delcy Rodríguez, en Venezuela, ha sido muy bueno tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro Económico de Davos.

Una vez que terminó el ataque (…) dijeron: Vamos a hacer un trato.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Ein embargo, el presidente Trump indicó que:

Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados.

Trump afirmó que a Venezuela le irá fantásticamente bien y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció la gran cooperación.

Estados Unidos controla la venta de petróleo en Venezuela

Desde la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

Este 20 de enero, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares previstos.

Señaló, además, que los ingresos "irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

