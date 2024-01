DeSantis abandona su campaña presidencial para apoyar candidatura de Donald Trump

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, anunció este 21 de enero que suspende su campaña por la nominación presidencial republicana, asegurando que apoyará al favorito, el expresidente estadounidense Donald Trump.

En un video publicado en la red social X, DeSantis dijo que después de su segundo lugar la semana pasada en los caucus (asamblea de delegados electorales) del estado de Iowa, no podía "pedir" a sus partidarios "que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos" sin un "camino claro hacia la victoria".

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



