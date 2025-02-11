CANAL RCN
Descartan móvil terrorista tras ataque que dejó diez heridos en un tren de Reino Unido

Según las autoridades, hasta el momento, las evidencias apuntan a que se trató de un hecho aislado.

Foto: AFP

noviembre 02 de 2025
10:02 a. m.
La policía británica descartó este domingo cualquier motivación terrorista en el ataque con arma blanca que dejó al menos diez personas heridas a bordo de un tren en el este de Inglaterra.

Ataque en tren de Reino Unido deja varios heridos

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos británicos por intento de asesinato y aseguraron que, de momento, las evidencias apuntan a que se trató de un hecho aislado.

El suceso ocurrió la tarde del sábado en un tren que partió a las 18:25 desde Doncaster, en el norte del país, con destino a la estación londinense de King’s Cross.

Cerca de las 19:40, la policía recibió una alerta y el convoy se detuvo en la localidad de Huntingdon, en la región de Cambridge.

Diez personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, nueve de ellas en estado muy grave, según informó la Policía de Transportes. El superintendente John Loveless explicó en rueda de prensa que los detenidos son “un hombre de 32 años, de nacionalidad británica, y un hombre de 35 años, también británico y de origen caribeño”.

Tanto el primer ministro, Keir Starmer, como el rey Carlos III expresaron su consternación por lo ocurrido. Starmer calificó el hecho de “espantoso y profundamente preocupante”, y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Por su parte, el monarca se dijo “absolutamente horrorizado y conmocionado”, y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y sus familias.

El ministro de Defensa, John Healy, confirmó que “las primeras conclusiones indican que se trata de un ataque aislado”. Mientras tanto, el tren permanecía inmovilizado este domingo para permitir el trabajo de la policía científica.

David Horne, director general de la compañía ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), expresó estar “profundamente conmocionado” por la tragedia y pidió a los usuarios evitar viajar mientras se resolvían las perturbaciones en el servicio.

Testigos relataron escenas de pánico. Según declaraciones recogidas por The Times, algunos pasajeros se refugiaron en los baños del tren mientras un hombre armado con un cuchillo recorría los vagones.

“Había sangre por todas partes”, dijo uno de los testigos. Otro aseguró haber visto a un hombre corriendo con el brazo ensangrentado mientras gritaba: “¡Tienen un cuchillo!”.

El ataque ocurre en un contexto de creciente preocupación por los delitos con armas blancas en el Reino Unido. Desde 2011, estos crímenes han aumentado de manera sostenida, pese a que el país mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de control de armas.

