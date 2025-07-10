Descubren una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía: apenas mide 15 milímetros

Un equipo de investigadores confirmó el hallazgo de una nueva especie de rana venenosa en la selva amazónica de Perú, dentro del Parque Nacional Alto Purús, una zona de difícil acceso que se extiende entre las regiones de Ucayalí y Madre de Dios, en el límite con Brasil.

El descubrimiento fue dado a conocer por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad que destacó la importancia de este tipo de hallazgos para la conservación de la fauna amazónica.

Descubren una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía

El pequeño anfibio fue bautizado como Ranitomeya hwata y se caracteriza por su tamaño mínimo, ya que alcanza solo 15 milímetros de longitud, convirtiéndose en una de las especies más diminutas del género Ranitomeya.

Este grupo de ranas es reconocido por sus vivos colores y por su particular comportamiento reproductivo, rasgos que también están presentes en el nuevo ejemplar.

De acuerdo con la información difundida por Sernanp, las Ranitomeya hwata habitan exclusivamente en bosques de bambú del género Guadua, un tipo de vegetación que crece en el corazón de la Amazonía y que cumple un papel esencial en el ciclo de vida de la especie.

Características de la nueva especie de rana

Los científicos detallaron que estas ranas utilizan las cavidades huecas de los tallos del bambú, donde se acumula agua de lluvia, como su principal espacio de reproducción.

En esos pequeños depósitos naturales, los machos de esta especie llevan a cabo una conducta reproductiva poco común, ya que reclutan a varias hembras por sitio de cría.

Cada una deposita sus huevos en el interior del tallo, y las larvas se desarrollan en el agua retenida, protegidas del entorno exterior.

Cabe mencionar que, el Parque Nacional Alto Purús, donde fue hallada la Ranitomeya hwata, es una de las zonas más biodiversas del continente y un territorio que alberga múltiples especies aún desconocidas por la ciencia.